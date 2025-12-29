O ano de 2025 na DAE Jundiaí foi marcado por investimentos estratégicos em obras, projetos e ações institucionais que fortaleceram a transparência, a governança e a relação da empresa com a comunidade.
Com foco principal na ampliação e modernização dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a DAE também avançou em iniciativas de educação ambiental, inclusão e sustentabilidade. O resultado é um conjunto de ações que fazem de Jundiaí uma das melhores cidades do país em saneamento, segundo o Ranking do Saneamento 2025, do Instituto Trata Brasil.
Para o diretor-presidente da DAE Jundiaí, Luiz Roberto Del Gelmo, o conjunto de obras e projetos realizados reflete um ano de trabalho intenso e planejamento contínuo. “Foi um ano marcado por investimentos importantes em infraestrutura, que fortalecem o sistema de saneamento e garantem mais segurança e qualidade de vida para a população. Cada obra executada representa nosso compromisso com o presente e com o futuro de Jundiaí”, destaca.
Entre os principais destaques estão as obras de água em diferentes regiões do município. Novas adutoras na Malota, Santa Gertrudes e Castanho, Santo Antônio e Varginha e redes de água no Loteamento São Jorge reforçaram o fornecimento e aumentaram a eficiência do sistema.
O Vetor Oeste também recebeu investimentos importantes, com a entrega da nova adutora de 1000 mm de diâmetros que amplia a capacidade de atendimento na região. Já nos bairros Traviú e Poste, assim como no Vale dos Cebrantes e no Terra Nova, as obras de esgotamento sanitário representam um avanço importante na infraestrutura urbana, levando mais saúde pública, preservação ambiental e dignidade à população. Em paralelo às obras, a DAE executou ainda 790 novas ligações de água e 730 novas ligações de esgoto, além do remanejamento de mais de 20 km de redes de água, garantindo modernidade e redução de vazamentos.
Entre os marcos mais simbólicos de 2025 está o lançamento da pedra fundamental do Espaço Girassóis, no Mundo das Crianças. Com previsão de entrega no segundo semestre de 2026, o local será o maior Jardim Sensorial da América Latina, voltado a crianças neuro divergentes e pessoas com deficiências ocultas.
Internamente, a empresa avançou com a obra da Usina Fotovoltaica, no estacionamento de funcionários. Com potência de 1,23 MWp, a usina terá capacidade de gerar energia suficiente para suprir cerca de 70% do consumo de baixa tensão da empresa.
Educação ambiental, sustentabilidade e engajamento social
Ao longo do ano, a DAE também ampliou ações voltadas à educação ambiental e à conscientização sobre o uso responsável dos recursos naturais. Os projetos educativos McTour e Águas de Jundiaí, juntos, receberam mais de duas mil crianças em 2025, proporcionando experiências práticas sobre o ciclo da água, saneamento e preservação ambiental.
A sustentabilidade também esteve no centro de iniciativas como a campanha Óleo do Bem, que celebrou a arrecadação de milhares de litros de óleo de cozinha usado, evitando a contaminação de redes de esgoto e cursos d’água. No Dia da Árvore, a DAE participou do plantio de 300 mudas de espécies nativas, reforçando o compromisso com a recuperação ambiental e a preservação dos mananciais.
Outro avanço importante foi a instalação de bebedouros, em parceria com a Prefeitura, ampliando o acesso à água potável em espaços de grande circulação e promovendo saúde e bem-estar.
A DAE também deu um passo importante para ampliar o acesso à Tarifa Social, benefício que garante desconto na conta de água para famílias de baixa renda. Com a implantação do cruzamento automático de dados, o processo se tornou mais ágil, eficiente e inclusivo, permitindo que mais pessoas tenham acesso ao direito sem a necessidade de solicitação presencial.
A proximidade com a população foi reforçada por meio de ações como o DAE Cidadania e a participação no programa Prefeitura na Área, levando serviços, orientações e atividades de lazer diretamente às comunidades. Iniciativas culturais e de inclusão também marcaram o ano, como a revitalização artística do muro da ETA Anhangabaú com grafite e a participação na Expo TEA 2025, com o Espaço Girassóis, que atraiu visitantes de diversas regiões para conhecer o projeto.
Governança, transparência e reconhecimento institucional
Em 2025, a DAE Jundiaí também avançou na consolidação de uma gestão cada vez mais transparente e alinhada às boas práticas de governança. A empresa iniciou uma nova etapa do Plano Estratégico ESG, em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA), com foco em pessoas, sustentabilidade e responsabilidade corporativa.
O lançamento da quinta edição do Relatório de Sustentabilidade reforçou esse compromisso, reunindo dados, indicadores e ações que demonstram o impacto positivo da atuação da DAE para a cidade. A consistência da gestão foi reconhecida pela manutenção, pelo terceiro ano consecutivo, da nota brAA atribuída pela Austin Rating.
O trabalho desenvolvido ao longo do ano também ganhou destaque em âmbito nacional. A participação da DAE no Congresso da Assemae resultou em reconhecimento institucional e nomeação para cargo diretivo, enquanto projetos da empresa figuram entre os finalistas de importantes premiações, como o 9° Prêmio Ação Pela Água, do Comitê das Bacias PCJ
Na área da comunicação, a DAE Jundiaí foi indicada ao Prêmio Aberje com a campanha “Se tem vida tem DAE”, que reforça o papel fundamental da empresa e do saneamento no bem-estar das pessoas.
Segundo a diretora superintendente de Gestão, Helen Cappelletti de Lima, 2025 foi um ano de consolidação de uma gestão cada vez mais estruturada e reconhecida. “Avançamos em planejamento, governança e transparência, com ações que fortalecem a empresa internamente e ampliam nossa credibilidade junto à sociedade. Os reconhecimentos recebidos ao longo do ano refletem o trabalho coletivo dos empregados da DAE e o compromisso com uma gestão responsável e voltada às pessoas”, afirma.
Parques
Nos parques administrados pela DAE, a revitalização da portaria do Parque da Cidade melhorou a infraestrutura e a experiência dos visitantes. Também em 2025, o Parque celebrou seus 21 anos com uma grande festa para toda a família.
A programação ambiental e de saúde também ganhou força, com a caminhada em comemoração ao Dia Mundial da Água e o Projeto Parque Saudável, que passou a oferecer aulas gratuitas de ginástica e alongamento à população. Outro destaque foi a reestruturação do Viveiro de mudas, fortalecendo a atuação da DAE em projetos de recuperação ecológica e produção de mudas.
“O balanço de 2025 evidencia uma DAE Jundiaí comprometida com resultados concretos, planejamento de longo prazo e atenção às pessoas. Cada obra entregue, cada projeto implantado e cada ação institucional reforçam o papel da empresa como agente fundamental para o desenvolvimento sustentável da cidade”, destacou Del Gelmo.