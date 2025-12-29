O ano de 2025 na DAE Jundiaí foi marcado por investimentos estratégicos em obras, projetos e ações institucionais que fortaleceram a transparência, a governança e a relação da empresa com a comunidade.

Com foco principal na ampliação e modernização dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a DAE também avançou em iniciativas de educação ambiental, inclusão e sustentabilidade. O resultado é um conjunto de ações que fazem de Jundiaí uma das melhores cidades do país em saneamento, segundo o Ranking do Saneamento 2025, do Instituto Trata Brasil.

Para o diretor-presidente da DAE Jundiaí, Luiz Roberto Del Gelmo, o conjunto de obras e projetos realizados reflete um ano de trabalho intenso e planejamento contínuo. “Foi um ano marcado por investimentos importantes em infraestrutura, que fortalecem o sistema de saneamento e garantem mais segurança e qualidade de vida para a população. Cada obra executada representa nosso compromisso com o presente e com o futuro de Jundiaí”, destaca.