Uma mulher de 57 anos morreu após passar mal enquanto se exercitava em uma academia localizada na divisa entre Jundiaí e Várzea Paulista.

Segundo informações apuradas, a mulher realizava atividades físicas quando se sentiu mal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, apesar do atendimento, ela não resistiu e morreu no local.

Este é o segundo caso registrado em poucos dias. Recentemente, outra mulher faleceu em circunstâncias semelhantes em uma academia localizada na região da Colônia.