Um caso assustador de violência doméstica foi registrado na Vila Rui Barbosa, em Jundiaí, entre a noite desta segunda-feira (26) e a manhã desta terça-feira (27). Ao procurar um documento dentro do box da cama, pela manhã, uma mulher encontrou o ex-companheiro escondido no local. Diante da situação, ela acionou a Polícia Militar, que deteve o homem.

Segundo o relato da vítima, durante a noite o ex-companheiro entrou na residência de forma sorrateira, sem que ela percebesse, e se escondeu dentro do box da cama, onde permaneceu durante toda a madrugada.

A presença do homem só foi percebida pela manhã, quando a mulher buscava um documento para ir a um compromisso.