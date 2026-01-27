A partir do dia 10 de fevereiro, Jundiaí receberá a ‘Carreta do Cozinhalimento’, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. A ação itinerante é voltada à capacitação profissional na área de gastronomia e incentiva o empreendedorismo, a geração de renda e a formação técnica.
A carreta foi lançada pelo Governo do Estado se desloca por diversos municípios oferecendo cursos e oficinas práticas gratuitas. Em Jundiaí, ela ficará na Praça da Matriz, atrás da Igreja Nossa Senhora do Desterro, com workshops gastronômicos especializados que acontecerão nos dias 10, 11, 12, 13, 19 e 20 de fevereiro, em horários específicos.
Par a presidente do Fundo Social, Ellen Camila Martinelli, receber a carreta no município é um incentivo aos trabalhos realizados pelo Fundo. “Vai ao encontro do trabalho que realizamos, uma vez que nosso objetivo vai muito além de oferecer a ajuda momentânea. Acreditamos que podemos capacitar aqueles que mais precisam para que possam ir em busca das suas próprias oportunidades. Esses workshops gratuitos são o início de um caminho de autonomia, aprendizado e transformação social para os jundiaienses”, afirma.
As inscrições para os workshops já estão abertas. Os interessados em participar, devem fazer a pré-inscrição exclusivamente pelo Sistema de Inscrição do Fundo Social, disponível no site da Prefeitura de Jundiaí. O envio do formulário não garante vaga, já que o critério de seleção segue a ordem de envio das inscrições.
Cada participante poderá se inscrever em apenas um workshop. A lista dos contemplados será publicada no site da Prefeitura. Os selecionados receberão uma mensagem via WhatsApp para confirmar a matrícula. A falta de retorno em até 24 horas resultará no cancelamento da pré-inscrição.
As fichas não contempladas ficarão em lista de espera e poderão ser chamadas em caso de desistência. O participante que desistir de um curso sem aviso prévio ficará impedido de se inscrever novamente por um período de três meses.
Workshops disponíveis
É necessário que o participante tenha 18 anos completos para se inscrever. Serão disponibilizados 11 workshops, totalizando 220 vagas gratuitas. Todos os detalhes, a exemplo da carga horária, dias, horários e local de cada oficina podem ser conferidos no site da Prefeitura.