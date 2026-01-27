A partir do dia 10 de fevereiro, Jundiaí receberá a ‘Carreta do Cozinhalimento’, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. A ação itinerante é voltada à capacitação profissional na área de gastronomia e incentiva o empreendedorismo, a geração de renda e a formação técnica.

A carreta foi lançada pelo Governo do Estado se desloca por diversos municípios oferecendo cursos e oficinas práticas gratuitas. Em Jundiaí, ela ficará na Praça da Matriz, atrás da Igreja Nossa Senhora do Desterro, com workshops gastronômicos especializados que acontecerão nos dias 10, 11, 12, 13, 19 e 20 de fevereiro, em horários específicos.

Par a presidente do Fundo Social, Ellen Camila Martinelli, receber a carreta no município é um incentivo aos trabalhos realizados pelo Fundo. “Vai ao encontro do trabalho que realizamos, uma vez que nosso objetivo vai muito além de oferecer a ajuda momentânea. Acreditamos que podemos capacitar aqueles que mais precisam para que possam ir em busca das suas próprias oportunidades. Esses workshops gratuitos são o início de um caminho de autonomia, aprendizado e transformação social para os jundiaienses”, afirma.