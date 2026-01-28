O homem de 43 anos e sua esposa, de 37, presos em flagrante em Jundiaí na noite de 12 de novembro de 2025, suspeitos de maus-tratos e agressões com requintes de tortura contra ao menos um de seus três filhos adotivos - que são irmãos, de 10, 8 e 4 anos de idade -, seguem presos preventivamente. O flagrante foi convertido em prisão preventiva durante audiência de custódia realizada na manhã seguinte ao crime. O caso continua sob investigação pelo 3º Distrito Policial, da Ponte São João.

O Jornal de Jundiaí apurou, junto a fontes policiais, que a Polícia Civil ainda aguarda os resultados de exames e laudos periciais, incluindo o exame de corpo de delito das vítimas, para dar continuidade às investigações. Somente após essa etapa será possível definir com precisão os crimes praticados, formalizar as acusações contra o casal e relatar o caso à Justiça.

As crianças permanecem acolhidas em uma instituição.