28 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí
EM JUNDIAÍ

Pais suspeitos de agredir filhos adotivos seguem presos

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: 1 min
JORNAL DE JUNDIAÍ
O caso está sendo investigado pelo 3º DP de Jundiaí
O caso está sendo investigado pelo 3º DP de Jundiaí

O homem de 43 anos e sua esposa, de 37, presos em flagrante em Jundiaí na noite de 12 de novembro de 2025, suspeitos de maus-tratos e agressões com requintes de tortura contra ao menos um de seus três filhos adotivos - que são irmãos, de 10, 8 e 4 anos de idade -, seguem presos preventivamente. O flagrante foi convertido em prisão preventiva durante audiência de custódia realizada na manhã seguinte ao crime. O caso continua sob investigação pelo 3º Distrito Policial, da Ponte São João.

O Jornal de Jundiaí apurou, junto a fontes policiais, que a Polícia Civil ainda aguarda os resultados de exames e laudos periciais, incluindo o exame de corpo de delito das vítimas, para dar continuidade às investigações. Somente após essa etapa será possível definir com precisão os crimes praticados, formalizar as acusações contra o casal e relatar o caso à Justiça.

As crianças permanecem acolhidas em uma instituição.

RELEMBRE O CASO

O casal, que havia viralizado nas redes sociais após a divulgação de vídeos do processo de adoção, foi preso após denúncias feitas pela escola particular frequentada pelas crianças. As acusações incluem agressões físicas graves - inclusive com o uso de uma raquete -, privação de sono e de alimentação, além de outras práticas caracterizadas como tortura.

Os dois meninos mais velhos, de 10 e 8 anos, apresentavam marcas de violência e precisaram ser internados no Hospital Universitário (HU) de Jundiaí. A irmã mais nova, de 4 anos, não apresentava sinais aparentes de agressão, mas, assim como os irmãos, foi encaminhada à instituição de acolhimento.

