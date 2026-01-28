Um empresário, proprietário de uma transportadora e suspeito de ser um dos principais fabricantes e distribuidores de drogas para o Primeiro Comando da Capital (PCC), para atuação no tráfico de entorpecentes em Jundiaí e região, foi capturado por policiais militares do 11º Batalhão na tarde desta quarta-feira (28), em um posto de combustíveis na região do bairro Champirra, em Jundiaí.

Ele já havia sido preso no ano passado durante a Operação Alquimia, deflagrada pelo 11º BPMi em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público. Na ocasião, o irmão dele - ligado ao Comando Vermelho (CV), do Rio de Janeiro -, também foi preso em Jundiaí, assim como o pai de ambos. Os três são investigados por envolvimento com o tráfico de drogas.

Nesta quarta-feira, o empresário foi abordado por PMs após informações indicarem a existência de um mandado de prisão em seu desfavor e que ele estaria no posto de combustíveis.