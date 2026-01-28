Um empresário, proprietário de uma transportadora e suspeito de ser um dos principais fabricantes e distribuidores de drogas para o Primeiro Comando da Capital (PCC), para atuação no tráfico de entorpecentes em Jundiaí e região, foi capturado por policiais militares do 11º Batalhão na tarde desta quarta-feira (28), em um posto de combustíveis na região do bairro Champirra, em Jundiaí.
Ele já havia sido preso no ano passado durante a Operação Alquimia, deflagrada pelo 11º BPMi em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público. Na ocasião, o irmão dele - ligado ao Comando Vermelho (CV), do Rio de Janeiro -, também foi preso em Jundiaí, assim como o pai de ambos. Os três são investigados por envolvimento com o tráfico de drogas.
Nesta quarta-feira, o empresário foi abordado por PMs após informações indicarem a existência de um mandado de prisão em seu desfavor e que ele estaria no posto de combustíveis.
Segundo apurou a reportagem, o suspeito é investigado por fabricar e vender drogas ao PCC, que seriam revendidas em pontos de tráfico de Jundiaí. Já o irmão é suspeito de adquirir drogas de outros estados para abastecer o Comando Vermelho. Apesar disso, conforme as investigações, nenhum dos dois seria formalmente filiado às facções criminosas.
Ainda de acordo com as apurações, a empresa de transportes seria utilizada para o escoamento e transporte de drogas entre estados brasileiros.
O empresário preso nesta tarde foi encaminhado à Central de Flagrantes e, posteriormente, será recolhido a uma cela, onde permanecerá à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.