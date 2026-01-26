Uma mulher de 39 anos foi violentamente agredida e ameaçada de morte pelo ex-companheiro, da mesma idade, na manhã deste domingo (25), na calçada da rua do Rosário, em Jundiaí. O agressor foi preso em flagrante por guardas municipais. A vítima já possuía registros anteriores de violência doméstica contra ele. Segundo relato à polícia, ela vive atualmente em situação de rua desde que o ex-companheiro, inconformado com o fim do relacionamento, passou a persegui-la de forma constante, provocando tumultos em seus locais de trabalho, o que resultou na perda do emprego. Ele também teria causado danos à casa onde ela morava de aluguel, levando ao despejo e fazendo com que ela passasse a viver nas ruas.

O ataque mais recente ocorreu enquanto a vítima dormia na calçada da rua do Rosário, neste domingo. O suspeito a acordou com chutes e socos e passou a ameaçá-la de morte com uma faca. Ao tentar se levantar, ela foi atingida por um soco no olho. Mesmo ferida, conseguiu se desvencilhar e correr até uma farmácia próxima, onde pediu ajuda.

A Guarda Municipal foi acionada e, ao chegar ao local, constatou sinais evidentes de agressão. O suspeito foi detido e encaminhado ao Plantão Policial, onde a vítima confirmou os fatos. O caso causou comoção entre os agentes que atenderam e registraram a ocorrência.