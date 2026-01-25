25 de janeiro de 2026
OPERAÇÃO NA RODOVIA

PM registra quase 300 infrações durante operação em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
As infrações foram registradas durante operação
Mais de 280 infrações de trânsito, entre elas por excesso de velocidade e embriaguez ao volante, foram registradas durante Operação Impacto/Speed, da Polícia Militar Rodoviária, na rodovia Dom Gabriel Bueno Paulino Couto, em Jundiaí, neste domingo (25).

De acordo com a PM, foram feitos 273 testes de bafômetro e capturadas 271 imagens de radar.

Segundo o 4º BPRv, a operação foi para "promover percepção de segurança aos usuários da rodovia, coibindo condutas indesejáveis, tal qual excesso de velocidade e manobras ilegais, fatores diretamente relacionados ao aumento de sinistralidade e perdas de vidas. A operação Impacto/Speed conta com emprego do efetivo das quatro Companhias do Batalhão, que realizam simultaneamente ações de fiscalizações e levam conscientização aos condutores de motocicletas de altas cilindradas e veículos esportivos".

Ainda de acordo com a PM, "são realizadas também ações para coibir a condução de veículos sob influência alcoólica e controle de velocidade, para a conquista de um ambiente rodoviário mais seguro para todos".

