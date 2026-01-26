Um homem foi preso por lesão corporal, resistência à prisão e desacato após atacar guardas municipais que realizavam patrulhamento pela Vila Esperança, nas proximidades de um ponto conhecido pelo tráfico de drogas, na tarde deste domingo (25).
Segundo a Guarda Municipal, os agentes patrulhavam a região quando o suspeito, aparentemente sob efeito de drogas, parou em frente à viatura, impedindo sua progressão, e passou a ofender os guardas.
Ao desviarem do homem, ele desferiu um soco contra a viatura, o que motivou o desembarque dos agentes para a realização da abordagem.
Bastante alterado e agressivo, o homem partiu para cima dos guardas, desferindo socos e chutes, entrando em luta corporal com a equipe. Diante da resistência, foi necessário acionar reforço, e o homem só foi detido e imobilizado com a chegada de outras equipes.
Durante a ocorrência, um dos guardas sofreu escoriações no braço.
O agressor foi conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante.