26 de janeiro de 2026
284 INFRAÇÕES

Operação em Jundiaí mirou 'rolezinho' vindo de Francisco Morato

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Multas foram aplicadas por diversas infrações de trânsito
Multas foram aplicadas por diversas infrações de trânsito

As mais de 280 multas aplicadas durante uma operação conjunta entre o 11° Batalhão da Polícia Militar e o 4° Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, realizada neste domingo (25), na rodovia Dom Gabriel Bueno Paulino Couto, em Jundiaí, tiveram como origem a cidade de Francisco Morato. Isso porque a operação foi montada com o objetivo de abordar um grupo de motociclistas envolvidos em um “rolezinho” que saiu da cidade da zona Norte, com destino a Jundiaí. As forças policiais já tinham informações prévias sobre a ação e, por essa razão, organizaram o bloqueio.

Durante as abordagens, foram registradas 284 infrações de trânsito, incluindo direção perigosa, com motociclistas empinando motos na rodovia e colocando em risco a própria vida e a de terceiros.

Entre as autuações, também foram constatados casos de embriaguez ao volante, com a realização de 273 testes do bafômetro, além de excesso de velocidade, com 271 registros por imagens.

Dezenas de motocicletas foram apreendidas durante a operação.

