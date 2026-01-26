A Prefeitura de Jundiaí iniciou a construção de uma nova via no bairro Vila Maringá, que fará a ligação entre a avenida Clemente Rosa e a rua Paraná. A nova rua está sendo implantada em frente à futura Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro e tem como objetivo melhorar o acesso, a mobilidade urbana e a infraestrutura da região.

Os trabalhos começaram com a instalação da tubulação do sistema de drenagem. Na sequência, serão executadas as etapas de construção de guias, galerias pluviais com bocas de lobo, instalação de caixas de inspeção, fundamentais para a manutenção e a durabilidade do sistema de drenagem urbana, além da pavimentação, implantação de postes de energia elétrica e sinalização viária.

