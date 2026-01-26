26 de janeiro de 2026
ACESSO À UBS

Prefeitura inicia construção de nova via na Vila Maringá

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A nova rua está sendo implantada em frente à futura Unidade Básica de Saúde do bairro e tem como objetivo melhorar o acesso, a mobilidade e a infraestrutura
A nova rua está sendo implantada em frente à futura Unidade Básica de Saúde do bairro e tem como objetivo melhorar o acesso, a mobilidade e a infraestrutura

A Prefeitura de Jundiaí iniciou a construção de uma nova via no bairro Vila Maringá, que fará a ligação entre a avenida Clemente Rosa e a rua Paraná. A nova rua está sendo implantada em frente à futura Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro e tem como objetivo melhorar o acesso, a mobilidade urbana e a infraestrutura da região.

Os trabalhos começaram com a instalação da tubulação do sistema de drenagem. Na sequência, serão executadas as etapas de construção de guias, galerias pluviais com bocas de lobo, instalação de caixas de inspeção, fundamentais para a manutenção e a durabilidade do sistema de drenagem urbana, além da pavimentação, implantação de postes de energia elétrica e sinalização viária.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), Jeferson Coimbra, a obra é essencial para acompanhar o crescimento do bairro e garantir mais segurança e conforto à população. “Essa nova rua foi planejada para oferecer melhor acessibilidade à nova UBS e aos moradores da região, com uma infraestrutura completa e adequada às necessidades do bairro”, destacou o secretário.

UBS Vila Maringá

A nova Unidade Básica de Saúde da Vila Maringá começou a ser construída em junho do ano passado. O equipamento contará com consultórios médicos, odontológicos e ginecológicos, além de salas de vacinação, medicação, reidratação, farmácia e ambientes de apoio para as equipes de enfermagem e medicina. O prédio também funcionará como núcleo de práticas coletivas, voltado a ações sociais e de promoção da saúde, com espaços para atividades ao ar livre e uma horta comunitária.

