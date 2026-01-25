25 de janeiro de 2026
EM JUNDIAÍ

Homem é preso após murchar os pneus do carro batido pela esposa

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
O caso aconteceu no bairro Medeiros, em Jundiaí
Um homem foi preso por policiais militares do 11° Batalhão por violência doméstica e psicológica, após murchar os pneus do carro da família com o objetivo de impedi-la de dirigir novamente, no bairro Medeiros, em Jundiaí, na noite deste sábado (24). Segundo a vítima, a atitude ocorreu depois que ela saiu com o carro e bateu.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 20h30 para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica. No local, a mulher relatou aos policiais que, após a batida, o marido murchou os pneus do carro para impedir que ela saísse novamente, além de praticar violência psicológica.

O homem, que aparentava estar embriagado, foi detido e conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante.

