Representantes da Secretaria de Promoção da Saúde e do A.C. Camargo Cancer Center se reuniram na sede Prefeitura para apresentação do relatório final de uma das etapas do programa ‘Missão A.C. Camargo’, voltado ao aprimoramento da assistência oncológica no município.
O documento apresenta um mapeamento completo do perfil populacional jundiaiense e do cenário epidemiológico local, base para a definição de ações futuras. Entre os dados divulgados, Jundiaí registra Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,823, taxa de alfabetização de 98% e renda média de R$ 4 mil, valores superiores às médias estadual e nacional. A cobertura da Atenção Primária passou de 46,3% em 2021 para 65,2% em 2025, um crescimento contínuo e positivo, além de uma taxa de 63% da população beneficiária de convênios médicos particulares, porcentagem 8,7% maior em comparação com 2020
No entanto, o estudo aponta que o envelhecimento da população e a parcela dependente exclusivamente do Sistema Único de Saúde (SUS) exigem reforço em políticas de equidade e do aprimoramento do cuidado. “Com esse diagnóstico, foi possível compreender onde existem gargalos e melhorar a linha de cuidado do paciente oncológico, em todas as pontas. E contar com a expertise do A.C. Camargo, maior oncocenter da América Latina, para desenhar essas ações, é um privilégio para Jundiaí”, ressaltou a secretária de Promoção da Saúde, Márcia Facci.
Para a enfermeira e coordenadora de projetos temáticos do A.C. Camargo, Daiane Arruda Saraiva, a parceria entre o hospital e o município é fundamental para garantir os atendimentos humanizado. “Jundiaí já tem uma rede bem estabelecida na oncologia, a Prefeitura está muito preparada e engajada nessa missão, para que a pessoa com câncer do município tenha o melhor atendimento possível”, ressaltou.
Os indicadores apresentados pelo A.C. Camargo foram coletados a partir de bases como DataSUS, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Agência Nacional de Saúde (ANS), além de informações extraídas de um relatório da Atenção Primária municipal e de e entrevistas com gestores, profissionais de saúde e representantes da rede municipal.
Próximos passos
O relatório reúne propostas de ações, a curto e médio prazo, para aprimorar a rede oncológica no município, com foco na continuidade do cuidado do paciente, no encaminhamento adequado ao nível assistencial correto e no acompanhamento integral da jornada do usuário.
Somando-se às políticas públicas propostas pela parceria, Jundiaí também receberá, em breve, um acelerador linear para o tratamento de câncer. O aparelho, adquirido pelo Hospital São Vicente (HSV) por meio do Ministério da Saúde, é uma versão mais avançada e moderna do maquinário hoje disponível, e comprovadamente reduz o número de sessões, podendo passar de 30 para somente nove.