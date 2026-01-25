Um Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) foi preso após dar um tiro acidental na própria mão, no bairro Ivoturucaia, em Jundiaí, neste sábado (24). De acordo com a Polícia Militar, ele realizava a limpeza e a manutenção de uma pistola calibre 9 mm — arma pela qual possuía registro legal — quando ocorreu o disparo.
No entanto, durante vistoria na residência, os policiais localizaram um arsenal de armas e munições, além de acessórios para armas de fogo, sendo que parte desse material não possuía a devida autorização legal.
Quando a Polícia Militar chegou ao local, o homem já havia sido socorrido e encaminhado a um hospital, onde permaneceu internado, sem risco de morte.
Diante dos fatos, a prisão em flagrante foi determinada no Plantão Policial, e o CAC passou a ficar escoltado pela Polícia Militar durante a internação.
MATERIAL RECOLHIDO
* 01 PISTOLA TAURUS G2C Cal. 9mm;
* 01 CARABINA CBC Cal. 22;
* 01 RIFLE CBC Cal. 5.5;
* 01 RIFLE ARTEMIS Cal. 5.5;
* 04 CARREGADORES 9mm PARA 12 MUNIÇÕES;
* 03 CARREGADORES 9mm PARA 10 MUNIÇÕES;
* 02 CARREGADORES 9mm PARA 17 MUNIÇÕES;
* 01 CARREGADOR CTT .40 PARA 30 MUNIÇÕES;
* 01 CARREGADOR .380 PARA 15 MUNIÇÕES;
* 07 JET LOADER PARA REVÓLVER CAPACIDADE 06 MUNIÇÕES;
* 50 MUNIÇÕES Cal 17 HMR;
* 36 MUNIÇÕES Cal. 22;
* 04 MUNIÇÕES Cal. 28;
* 30 MUNIÇÕES Cal. 16;
* 30 MUNIÇÕES Cal. 40;
* 26 MUNIÇÕES Cal. 9 mm;
* 01 MUNIÇÃO Cal. 32;
* 07 MUNIÇÕES Cal. 45;
* 50 MUNIÇÕES FUZOL Cal. 5.56;
* 01 MUNIÇÃO Cal. 454 Casull;
* 02 MUNIÇÕES Cal. 38 SPL;
* 50 PONTAS DE PROJETIL PARA RECARGA Cal. 9mm;
* 91 ESTOJOS DEFLAGRADOS Cal. 357;
* 02 ESTOJOS DEFLAGRADOS Cal. 9mm;
* 01 ESTOJO DEFLAGRADO Cal. 22;
* 08 ESTOJOS DEFLAGRADOS Cal. 5.5mm;
* 177 COLINDROS DE CO2;
* 36 RECIPIENTES COMBESFERAS DE CHUMBO;
* 01 SUPRESSOR DE RUIDO (SILENCIADOR) DE USO RESTRITO;
* 01 LUNETA DE AMPLIAÇÃO ÓTICA;
* 02 MIRAS MODELOS RED DOTS;
* 01 PONTEIRA LASER ACOPLADA AO ARMAMENTO CARABINA DE CALIBRE 22.