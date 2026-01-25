Com a aproximação da corrida presidencial de 2026, os partidos políticos da região de Jundiaí intensificam o diálogos com os diretórios estaduais e nacionais para a articulação e definição de nomes a serem trabalhados nas cidades. Os partidos de esquerda mostram uma unidade maior em torno da reeleição da atual chapa, encabeçada por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As siglas de direita, porém, ainda divergem em nomes como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o senador Flávio Bolsonaro (PL) e até mesmo outras vias surgem como preferência.
À esquerda, o apoio à reeleição do presidente Lula aparece como consenso. A presidente local do PSOL, Cintia Vanessa, afirma que o partido seguirá a orientação nacional em defesa de Lula. “Entendemos que a reeleição é fundamental para a preservação das instituições democráticas, a reconstrução de políticas públicas e a garantia de direitos sociais que foram duramente atacados nos últimos anos”, disse. Na mesma linha, o porta-voz da Rede Sustentabilidade, Felipe Pinheiro, destaca que o partido integra a coalizão democrática eleita em 2022. “Em um cenário de forte polarização entre democratas e extremistas de direita, e na ausência de uma alternativa eleitoral progressista neste pleito, o presidente Lula significa estabilidade democrática e econômica”, afirmou.
Já a presidente do PT Jundiaí, Rosaura Almeida, reforça que o partido trabalhará pela reeleição do presidente, citando avanços nas políticas sociais, econômicas e o protagonismo internacional de Lula. “Para concluir a reconstrução e avançar nas políticas de enfrentamento às desigualdades estruturais de nosso país e avançar na reindustrialização do Brasil, o presidente precisa de mais um mandato”, avaliou
Flávio Bolsonaro parece ser o nome de direita
Direita dividida
No campo da direita, o Partido Liberal demonstra alinhamento em torno do nome do senador Flávio Bolsonaro. O presidente do PL em Várzea Paulista, João Pedro Cremaschi, afirma que o partido tem um projeto nacional definido e vê Flávio como um nome em consolidação, com forte apoio partidário e capilaridade nacional, além da necessidade do país em mudar rumos. “Ele representa valores que defendemos: responsabilidade com o dinheiro público, respeito às instituições, compromisso com a liberdade, com a família e com o desenvolvimento do Brasil. Além disso, entendemos que o Brasil precisa de estabilidade política, previsibilidade econômica e segurança para quem produz, trabalha e investe.”
O presidente local do PL, Adilson Rosa, reforça que o apoio à pré-candidatura é integral e destaca a indicação direta do ex-presidente Jair Bolsonaro como fator de legitimidade e unidade do campo conservador. “A decisão de Jair Bolsonaro de confiar essa missão ao seu filho representa, acima de tudo, a manutenção de um projeto político que se mostrou competitivo e representativo para milhões de brasileiros.”
Já o Republicanos adota um discurso mais cauteloso. O presidente local da sigla, Fernando de Souza, afirma que o partido aguardará a definição do cenário nacional, defendendo a construção de uma candidatura suprapartidária, com um plano de governo consistente e uma chapa capaz de garantir segurança jurídica, responsabilidade fiscal e sustentabilidade social. Ele critica a polarização e diz esperar que o país não fique restrito novamente a uma escolha por exclusão. “Temos a confiança que encontraremos um estadista que contará com o apoio dos demais poderes e das instituições governamentais para essa construção”, ressaltou o dirigente, reforçando que os modelos de Lula e Bolsonaro são ineficientes.
Em Itatiba, o presidente do Republicanos, Fernando Perobelli, segue a linha partidária, mas manifesta admiração pessoal pelo governador Tarcísio de Freitas. “Ele já demonstrou, de forma consistente, sua capacidade de dialogar com todos os segmentos da sociedade, respeitando diferentes visões e ideologias. Essa habilidade de construir pontes, somada à sua experiência técnica e política, é essencial para quem almeja conduzir os rumos do país como Chefe de Estado”, argumentou.
O PSD também evita antecipar posições. O presidente local do partido, Ricardo Benassi, afirma respeitar a trajetória de Flávio Bolsonaro, mas ressalta que a sigla se posiciona de forma clara em defesa do equilíbrio e da boa gestão. “Me identifico com essa linha e com exemplos bem-sucedidos dentro do partido, como o trabalho consistente do governador Ratinho Jr., do Paraná. Vou seguir, com tranquilidade e unidade, a decisão que o partido tomar, sempre pensando no melhor para o Brasil, claro.”