Com a aproximação da corrida presidencial de 2026, os partidos políticos da região de Jundiaí intensificam o diálogos com os diretórios estaduais e nacionais para a articulação e definição de nomes a serem trabalhados nas cidades. Os partidos de esquerda mostram uma unidade maior em torno da reeleição da atual chapa, encabeçada por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As siglas de direita, porém, ainda divergem em nomes como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o senador Flávio Bolsonaro (PL) e até mesmo outras vias surgem como preferência.

À esquerda, o apoio à reeleição do presidente Lula aparece como consenso. A presidente local do PSOL, Cintia Vanessa, afirma que o partido seguirá a orientação nacional em defesa de Lula. “Entendemos que a reeleição é fundamental para a preservação das instituições democráticas, a reconstrução de políticas públicas e a garantia de direitos sociais que foram duramente atacados nos últimos anos”, disse. Na mesma linha, o porta-voz da Rede Sustentabilidade, Felipe Pinheiro, destaca que o partido integra a coalizão democrática eleita em 2022. “Em um cenário de forte polarização entre democratas e extremistas de direita, e na ausência de uma alternativa eleitoral progressista neste pleito, o presidente Lula significa estabilidade democrática e econômica”, afirmou.

Já a presidente do PT Jundiaí, Rosaura Almeida, reforça que o partido trabalhará pela reeleição do presidente, citando avanços nas políticas sociais, econômicas e o protagonismo internacional de Lula. “Para concluir a reconstrução e avançar nas políticas de enfrentamento às desigualdades estruturais de nosso país e avançar na reindustrialização do Brasil, o presidente precisa de mais um mandato”, avaliou