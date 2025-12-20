Ao longo de 2025, a Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (SMPS) de Jundiaí atuou de forma integrada para fortalecer o cuidado com a população, promovendo avanços na rede municipal de saúde e na oferta de serviços. O ano foi marcado por ações de acolhimento, qualificação dos atendimentos e ampliação do acesso, refletindo o compromisso do município com a promoção da saúde, a prevenção de doenças e a melhoria contínua da qualidade de vida dos munícipes.

Saúde em Dia

A ação realizou 1.600 atendimentos em um único dia, incluindo 629 consultas especializadas, 629 consultas de enfermagem e 342 exames diagnósticos. Com a iniciativa, o município já apresenta uma redução direta no volume de atendimentos realizados e, por meio da continuidade das ações, a meta é diminuir em pelo menos 20% a fila a cada trimestre.