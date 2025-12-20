Ao longo de 2025, a Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (SMPS) de Jundiaí atuou de forma integrada para fortalecer o cuidado com a população, promovendo avanços na rede municipal de saúde e na oferta de serviços. O ano foi marcado por ações de acolhimento, qualificação dos atendimentos e ampliação do acesso, refletindo o compromisso do município com a promoção da saúde, a prevenção de doenças e a melhoria contínua da qualidade de vida dos munícipes.
Saúde em Dia
A ação realizou 1.600 atendimentos em um único dia, incluindo 629 consultas especializadas, 629 consultas de enfermagem e 342 exames diagnósticos. Com a iniciativa, o município já apresenta uma redução direta no volume de atendimentos realizados e, por meio da continuidade das ações, a meta é diminuir em pelo menos 20% a fila a cada trimestre.
Cismetro
O “Saúde em Dia”, por sua vez, agora conta com o reforço do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas (Cismetro), com o qual a Prefeitura de Jundiaí fechou convênio neste ano a partir de um projeto de autoria do prefeito Gustavo Martinelli. O Cismetro é uma forma de cooperação entre municípios que busca otimizar recursos e ampliar o acesso da população a serviços de saúde especializados, por meio da contratação de consultas médicas, exames diagnósticos, procedimentos cirúrgicos e serviços técnicos de apoio à atenção à saúde.
Ampliação de cirurgias e leitos
Neste ano, a Prefeitura de Jundiaí também conseguiu, junto ao Governo do Estado de São Paulo, ampliar a realização de cirurgias eletivas no Hospital Regional em 200 procedimentos por mês, um aumento de 20% na capacidade de atendimento da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). A ampliação será possível graças a um convênio firmado entre o Estado e o Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês (IRSSL), responsável pela gestão do Hospital Regional, e deve possibilitar também novos leitos hospitalares para a região.
A.C. Camargo Câncer Center
Em 2025, o município firmou um acordo de cooperação técnica com o Hospital A.C. Camargo Câncer Center, uma das maiores referências em tratamento oncológico na América Latina. A parceria consiste em um projeto robusto e inédito em Jundiaí, com foco no aprimoramento da rede oncológica. As várias etapas do acordo incluem mapeamento dos serviços oferecidos na rede, workshop entre representantes do hospital e profissionais de saúde, e acompanhamento da jornada do paciente que mais precisa do Sistema Único de Saúde (SUS) municipal.
Ações de prevenção
Durante o ano, o município elevou a cobertura vacinal, a partir de imunizações oferecidas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Clínicas da Família e domicílios de populações residentes em áreas rurais e de difícil acesso. Mais de 1.600 doses foram aplicadas. As campanhas contra a dengue, incluindo a “Xô Dengue”, com o Exército, e as ações educativas, envolveram milhares de munícipes em 2025. Outra frente de atuação foi contra a raiva, por meio de vacinação massiva em cães e gatos e também profilática em humanos.
Entrega de equipamentos de saúde
A UBS Vila Rio Branco, projeto aguardado pela população há anos e que conta com 660 m² de área construída, infraestrutura moderna e capacidade para realizar cerca de 5 mil atendimentos por mês. Neste mês, o município também retomou as obras do Pronto Atendimento (PA) Vila Progresso, que ampliará em 20% a capacidade atual da cidade e estimativa de 90 mil moradores atendidos na região, e do Ambulatório Médico de Especialidades e Diagnósticos (AMED), que foi projetado para expandir em 17% a oferta de consultas e procedimentos especializados no município.
Diminuição de filas
Por meio do projeto “Requalifica”, foi possível mapear as filas de espera nas especialidades com maior demanda, inclusive as que estavam represadas há anos, para reordenar o andamento dos pacientes. Só de exames laboratoriais, houve 50% na redução das filas para a realização. Na área de saúde bucal, o município reduziu 40% nas filas para cirurgias odontológicas.
2026
Para o próximo ano, a Saúde conta com um planejamento forte, projetando a continuidade do plano de redução das filas e mais reforço às especialidades faltantes, que podem ser supridas por meio do Cismetro. Além disso, estão previstas mais ações do “Saúde em Dia”, carretas de exames à população e aumento da oferta de exames laboratoriais.