O programa ‘Banho e Tosa Social’, projeto voltado à capacitação profissional e à reinserção social de pessoas acompanhadas pelo Centro POP, Casa de Passagem e abrigos do município foi inaugurado oficialmente nesta sexta (23). Em um primeiro ciclo, 12 assistidos foram selecionados para participar do processo de capacitação. A iniciativa funciona como uma incubadora socioprodutiva e integra a Vila de Oportunidades, instalada no Espaço Expressa, inaugurado em dezembro do ano passado.
O evento contou com a participação do padre Júlio Lancelotti, pároco da Paróquia São Miguel Arcanjo, no bairro da Mooca, em São Paulo, e conhecido pelo trabalho desenvolvido com pessoas em situação de rua na capital. Ele ressaltou a importância do cuidado com as pessoas e animais para reduzir as desigualdades sociais.
Desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social (SMADS), o Fundo Social de Solidariedade e o Departamento de Bem-Estar Animal (DEBEA), o projeto oferece formação prática em cuidados com animais, com foco na geração de trabalho e renda.
Segundo a secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, Luciane Mosca, os participantes iniciarão o programa por meio de trilhas de desenvolvimento, com três meses de aulas teóricas. Após esse período, terão início às atividades práticas, começando pelo aprendizado do banho correto nos animais. Somente após mais três meses de formação prática os assistidos avançarão para as técnicas de tosa. Os atendimentos serão realizados com animais do DEBEA e de cuidadoras cadastradas no município.
Além da qualificação técnica, os participantes também serão inseridos em outras trilhas formativas, que abordam temas como saúde, cidadania e a importância de se manter afastado do álcool e das drogas. “É uma iniciativa inédita em Jundiaí, que irá gerar trabalho e renda para pessoas em situação de rua. Um projeto que promove inclusão, desenvolvimento humano e a reintegração dessas pessoas à sociedade”, afirma Luciane.
A partir desta etapa, os assistidos também passarão a receber a Moeda Social Japi como forma de incentivo à inclusão produtiva. A moeda substituirá doações espontâneas e poderá ser trocada por produtos em estabelecimentos parceiros da cidade, fortalecendo a autonomia e a participação social dos beneficiários.
Entre os participantes está Herika Cristina Lima, assistida pelo Centro POP e integrante do primeiro ciclo do Banho e Tosa Social. Durante a inauguração, ela conheceu as instalações e aproveitou para dar banho em Spike, seu cachorro e companheiro de vida. “Nunca imaginei que aprenderia a ter esses cuidados com os animais. É uma oportunidade de recomeçar e vou agarrar com unhas e dentes. Isso pode mudar muito os meus rumos, e espero contribuir, no futuro, com os cuidados dos animais da cidade, especialmente os de rua”, afirmou.
Evento de inauguração do Banho e Tosa Social aconteceu nesta sexta-feira (23)