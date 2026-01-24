O programa ‘Banho e Tosa Social’, projeto voltado à capacitação profissional e à reinserção social de pessoas acompanhadas pelo Centro POP, Casa de Passagem e abrigos do município foi inaugurado oficialmente nesta sexta (23). Em um primeiro ciclo, 12 assistidos foram selecionados para participar do processo de capacitação. A iniciativa funciona como uma incubadora socioprodutiva e integra a Vila de Oportunidades, instalada no Espaço Expressa, inaugurado em dezembro do ano passado.

O evento contou com a participação do padre Júlio Lancelotti, pároco da Paróquia São Miguel Arcanjo, no bairro da Mooca, em São Paulo, e conhecido pelo trabalho desenvolvido com pessoas em situação de rua na capital. Ele ressaltou a importância do cuidado com as pessoas e animais para reduzir as desigualdades sociais.

Desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social (SMADS), o Fundo Social de Solidariedade e o Departamento de Bem-Estar Animal (DEBEA), o projeto oferece formação prática em cuidados com animais, com foco na geração de trabalho e renda.