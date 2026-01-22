Um homem de 38 anos, suspeito de integrar uma organização criminosa no Estado do Rio de Janeiro, foi preso na manhã desta quinta-feira (22), em Louveira, durante o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em uma residência localizada em um condomínio de alto padrão. A ação foi realizada por policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí, em apoio à Polícia Civil do Rio de Janeiro. A prisão faz parte dos desdobramentos da Operação Fazenda Garcia, que investiga a atuação de uma organização criminosa naquele estado.
O suspeito foi localizado no interior do imóvel e cientificado das ordens judiciais. Durante as buscas, os investigadores encontraram 83 munições de diversos calibres, distribuídas em um móvel da sala e em um dos quartos. Do total apreendido, nove munições eram de calibre .765 (uso permitido), nove de calibre .32 (uso permitido) e 65 de calibre 9 mm (uso restrito).
Diante da posse irregular do material, foi lavrado auto de prisão em flagrante.
Além das munições, a polícia apreendeu dois aparelhos celulares e quatro veículos de luxo, entre eles duas BMWs.
Após os procedimentos de polícia judiciária, o preso foi encaminhado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista, onde permanece à disposição da Justiça.