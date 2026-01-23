Mousse de uva Niagara
2 xícaras de polpa de uva Niagara
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite
1 envelope de gelatina sem sabor
Bata tudo e leve para gelar. Fica aromática e suave.
Uva Niagara glaceada
-Uvas inteiras
-Clara de ovo
-Açúcar cristal
Passe a uva na clara, e depois no açúcar.
Seque e sirva em taças — ótima para decoração de bolos.
Sorbet de uva Niagara
-Polpa de uva Niagara congelada
-Suco de limão
-Pouco açúcar ou mel
Bata no liquidificador ou processador e volte para o freezer.
Receitas salgadas com uva Niagara
Salada de folhas, uva Niagara e queijo
-Rúcula, alface ou agrião
-Uva Niagara sem sementes
-Nozes ou castanhas
-Queijo brie, gorgonzola ou minas
-Molho: azeite, mel, limão e sal
A Niagara traz dulçor natural e perfume — combina muito com queijos.
Frango ao creme com uva Niagara
-Cubos de frango
-Creme de leite fresco
-Uva Niagara sem semente
-Vinho branco seco
Doure o frango, some vinho, finalize com creme e uvas só no final para não desmanchar.
Bruschetta de uva Niagara com ricota
-Pão italiano
-Ricota temperada
-Uva Niagara cortada ao meio
-Mel e pimenta-do-reino
Torre levemente o pão e adicione os demais ingredientes por cima