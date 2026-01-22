Um homem foi baleado na cabeça e no braço durante uma tentativa de homicídio ocorrida em uma esfiharia de Itupeva, no início da madrugada desta quinta-feira (22). O principal suspeito do crime, filho de uma ex-namorada da vítima, não foi localizado e é procurado pelas forças policiais.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao estabelecimento, constatou manchas de sangue espalhadas pelo chão da esfiharia. Em contato com testemunhas, os policiais foram informados de que a vítima havia sido baleada e socorrida por conhecidos até um hospital da região.

Diante da situação, os PMs determinaram a evacuação imediata do local e acionaram a Perícia Técnica para os trabalhos de praxe.