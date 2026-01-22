Antes da tão aguardada estreia na Série A3 do Campeonato Paulista, o Galo anunciou mais duas contratações para a competição: o lateral-direito que também atua como meio-campista Gabriel Fonseca, de 27 anos, e o zagueiro Samuel, de 33 anos. Ambos já foram regularizados e estão à disposição do técnico Raphael Pereira para a partida de estreia, nesta sexta-feira.

Gabriel Fonseca é natural de Montes Claros (MG) e chega ao clube trazendo experiência e versatilidade. Ao longo da carreira, Gabriel acumulou passagens por equipes como Fluminense, Camboriú, Monte Azul e Resende-RJ, atuando em competições de nível estadual e nacional. Na última temporada, ele disputou 26 jogos (nove pelo Parintins, com um gol marcado, 10 pelo Resende e sete pelo Bonsucesso).

O jogador já se integra ao elenco e passa a fazer parte da preparação visando os objetivos do Paulista na temporada. “Chego feliz e motivado, grato a Deus pela oportunidade de vestir a camisa de um clube tão grande e tradicional. Estou totalmente alinhado com os objetivos do Paulista e vou trabalhar forte todos os dias para ajudar o clube a conquistar o acesso e estar onde merece. Vamos juntos, em nome de Jesus”.