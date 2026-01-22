Antes da tão aguardada estreia na Série A3 do Campeonato Paulista, o Galo anunciou mais duas contratações para a competição: o lateral-direito que também atua como meio-campista Gabriel Fonseca, de 27 anos, e o zagueiro Samuel, de 33 anos. Ambos já foram regularizados e estão à disposição do técnico Raphael Pereira para a partida de estreia, nesta sexta-feira.
Gabriel Fonseca é natural de Montes Claros (MG) e chega ao clube trazendo experiência e versatilidade. Ao longo da carreira, Gabriel acumulou passagens por equipes como Fluminense, Camboriú, Monte Azul e Resende-RJ, atuando em competições de nível estadual e nacional. Na última temporada, ele disputou 26 jogos (nove pelo Parintins, com um gol marcado, 10 pelo Resende e sete pelo Bonsucesso).
O jogador já se integra ao elenco e passa a fazer parte da preparação visando os objetivos do Paulista na temporada. “Chego feliz e motivado, grato a Deus pela oportunidade de vestir a camisa de um clube tão grande e tradicional. Estou totalmente alinhado com os objetivos do Paulista e vou trabalhar forte todos os dias para ajudar o clube a conquistar o acesso e estar onde merece. Vamos juntos, em nome de Jesus”.
ZAGUEIRO
Natural de Ferraz de Vasconcelos (SP), Samuel é um zagueiro experiente e com forte presença defensiva. Ele construiu sua carreira atuando por clubes tradicionais do futebol brasileiro, como Bragantino, Santo André, Capivariano, Ituano, Criciúma, Paraná e Botafogo-PB. Ao longo de sua trajetória, destacou-se pela regularidade, liderança em campo e capacidade de organização do sistema defensivo.
O novo reforço do Galo tem dois títulos na carreira: o Campeonato Sergipano de 2014 e a 2ª Divisão do Paranaense, em 2020. Na última temporada, Samuel disputou apenas dois jogos pelo Cametá, do Pará.
ESTREIA
A estreia do Paulista na Série A3 está marcada para essa sexta-feira (23), às 20h, contra a Itapirense, no Estádio Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí. O jogo é válido pela 1ª rodada da 1ª fase da competição. Os ingressos seguem à venda pela internet, no site ingressodevantagens.com.br. e também serão comercializados na bilheteria do estádio, no dia do jogo. Os valores são: arquibancada: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) e cadeira coberta: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada).