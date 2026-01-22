O número de Microempreendedores Individuais (MEIs) na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) aumentou 4,3% entre 2024 e 2025, passando de 83.788 para 87.461 registros. Os números são do Portal do Empreendedor, do Governo Federal, e foram divulgados pelo Sebrae-SP. O aumento foi generalizado em todas as cidades da região, com destaque para Itupeva e Jarinu, com alta de 9,1% e 9,2% de aumento, respectivamente. Jundiaí teve alta de 3,3%.

Em Jundiaí, o número de MEIs subiu de 46.402 para 47.949, enquanto Várzea Paulista passou de 11.982 para 12.494. Municípios menores também registraram crescimento: Itupeva teve 6.666 MEIs em 2025, ante 6.110 em 2024; Campo Limpo Paulista chegou a 8.060, contra 7.775; Cabreúva registrou 4.491, ante 4.247; Louveira passou de 3.984 para 4.212; e Jarinu contabilizou 3.589 MEIs, acima dos 3.288 do ano anterior.

As sócias e amigas Simone de Barros Ura e Cristiana Mascarenhas Gonçalves abriram o MEI em 2025 para participar da Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (FENS) em Jundiaí. “Produzimos e comercializamos roupas de mesa e enxovais essenciais de bebê, todos exclusivos conforme a necessidade de nossos clientes. Fazemos à pronta entrega, mas também por encomenda”, conta Simone.