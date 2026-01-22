O número de Microempreendedores Individuais (MEIs) na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) aumentou 4,3% entre 2024 e 2025, passando de 83.788 para 87.461 registros. Os números são do Portal do Empreendedor, do Governo Federal, e foram divulgados pelo Sebrae-SP. O aumento foi generalizado em todas as cidades da região, com destaque para Itupeva e Jarinu, com alta de 9,1% e 9,2% de aumento, respectivamente. Jundiaí teve alta de 3,3%.
Em Jundiaí, o número de MEIs subiu de 46.402 para 47.949, enquanto Várzea Paulista passou de 11.982 para 12.494. Municípios menores também registraram crescimento: Itupeva teve 6.666 MEIs em 2025, ante 6.110 em 2024; Campo Limpo Paulista chegou a 8.060, contra 7.775; Cabreúva registrou 4.491, ante 4.247; Louveira passou de 3.984 para 4.212; e Jarinu contabilizou 3.589 MEIs, acima dos 3.288 do ano anterior.
As sócias e amigas Simone de Barros Ura e Cristiana Mascarenhas Gonçalves abriram o MEI em 2025 para participar da Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (FENS) em Jundiaí. “Produzimos e comercializamos roupas de mesa e enxovais essenciais de bebê, todos exclusivos conforme a necessidade de nossos clientes. Fazemos à pronta entrega, mas também por encomenda”, conta Simone.
Engenheira de formação, ela combinou as habilidade de administradora de empresas com Cristiana para abrirem o próprio negócio, que começou pela vontade de empreender em algo juntas. Com a máquina de costura herdada pela mãe e as memórias afetivas, tudo foi iniciado com a costura de panos de prato para usar em churrasco. Simone conta que os produtos caíram no gosto da galera. “Transformamos isso em um negócio, e aí toalhas de mesa, jogos americanos e uma variedade de produtos para enfeitar a casa das famílias”, lembra. “Investimos em mais máquinas e começamos a fazer enxovais de bebê”, completa.
O que começou como um hobby, hoje tem novas perspectivas. “Nós temos planos de otimizar nosso portfólio este ano e atender quem sabe escolas, creches, restaurantes, mas não abrindo mão da nossa essência, que é atender as necessidades de nossas clientes que gostam de escolher os tecidos, os modelos, com aquele gostinho de comprar algo feito sob medida exclusivo”, finaliza.
Meta
A expectativa para 2026 é que os números continuem crescendo e que cada vez mais pessoas formalizem seus negócios. Para a consultora de negócios do Sebrae-SP, Cintia Gomes Bertão, o cenário de crescimento contínuo no número de MEIs na região de Jundiaí torna ainda mais essencial que os empreendedores estejam atentos às transformações do mercado. “Com cada vez mais pessoas formalizando seus negócios, estar conectado, atualizado e atento às tendências do empreendedorismo para 2026 deixa de ser uma opção e passa a ser um diferencial competitivo. Quem acompanha as mudanças, investe em conhecimento e se adapta com agilidade, consegue se posicionar melhor, inovar e aumentar suas chances de crescimento em um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo”, afirma.
Além disso, é importante que todos os MEIs estejam em dia com suas principais obrigações e planejar o ano com mais segurança. A consultora alerta, principalmente, sobre a regularização de pendências e a Declaração Anual de Faturamento do MEI, obrigatória até 31 de maio.
“Além das pendências tributárias, o início do ano também exige atenção dos MEIs em relação ao novo valor do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), que foi reajustado conforme o salário-mínimo, por exemplo. Qualquer dúvida que o empreendedor e a empreendedora tiverem em parte do processo, procurem o Escritório Regional de Jundiaí ou os postos do Sebrae Aqui da região, que prestam atendimento gratuito, e podem ajudar com tais questões”, adianta Cintia.
O Escritório Regional de Jundiaí fica na rua Vigário João José Rodrigues, nº 786, Centro. Além dele, a região conta com 20 postos do Sebrae Aqui.