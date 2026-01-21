Além de ser um ambiente para diversão e descontração, a 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí também é um espaço para conscientização. Desde o dia da abertura, os visitantes mais atentos notaram que a todo momento os palcos espalhados pelo Parque da Uva exibiam mensagens antirracistas. Segundo a Prefeitura de Jundiaí, a ideia foi aproveitar a relevância e o alcance do evento para reafirmar o compromisso contra o racismo e a promoção da igualdade racial, conscientizar o público, orientar servidores e garantir um ambiente seguro, respeitoso e acolhedor durante o evento.

Segundo dados do Painel da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em 2025, Jundiaí registrou 12 denúncias envolvendo racismo e injúria racial que resultaram em 20 violações de direitos humanos. Já em 2026, até o dia 8 de janeiro, última atualização do sistema, foi contabilizada uma denúncia e duas violações relacionadas à injúria racial.

Em 2023, Jundiaí assinou o protocolo de intenções para a adesão ao Pacto Coletivo por Cidades Antirracistas, iniciativa do Ministério Público do Estado de São Paulo. Desde então, tem desenvolvido uma série de atividades relacionadas. A Prefeitura informou que, em 2026, em parceria com o Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CMPDCN), foi realizada uma formação em letramento racial para servidores. O município ainda desenvolve ações permanentes de promoção da igualdade racial, por meio de atividades educativas, capacitações, articulação com conselhos e com a sociedade civil organizada e a atuação com a rede de proteção e os canais oficiais de denúncia.