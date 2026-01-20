Um homem de 36 anos foi preso por tentativa de roubo no estacionamento do condomínio onde mora, no bairro Cecap, em Jundiaí, na madrugada desta terça-feira (20). A vítima, uma mulher de 21 anos, também moradora do condomínio, chegava do trabalho quando foi surpreendida em uma emboscada. Durante a ação, ela teve a mão ferida por golpe de faca.

A vítima entrava no estacionamento quando o suspeito saiu de uma tocaia e a atacou armado com uma faca, ordenando que ela ficasse quieta. Imediatamente, a mulher reconheceu o agressor como morador do mesmo condomínio e também por já ter trabalhado com ele na mesma empresa.

No momento em que o homem tentou desferir um golpe, a vítima segurou o braço dele e acabou sofrendo um corte na mão. Ao perceber que ela estava ferida, o suspeito fugiu para o bloco onde reside e não foi mais visto.