20 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
TENTATIVA DE ROUBO

Mulher sofre emboscada de vizinho em condomínio de Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Os PMs prenderam o suspeito e preservaram sua integridade física
Os PMs prenderam o suspeito e preservaram sua integridade física

Um homem de 36 anos foi preso por tentativa de roubo no estacionamento do condomínio onde mora, no bairro Cecap, em Jundiaí, na madrugada desta terça-feira (20). A vítima, uma mulher de 21 anos, também moradora do condomínio, chegava do trabalho quando foi surpreendida em uma emboscada. Durante a ação, ela teve a mão ferida por golpe de faca.

A vítima entrava no estacionamento quando o suspeito saiu de uma tocaia e a atacou armado com uma faca, ordenando que ela ficasse quieta. Imediatamente, a mulher reconheceu o agressor como morador do mesmo condomínio e também por já ter trabalhado com ele na mesma empresa.

No momento em que o homem tentou desferir um golpe, a vítima segurou o braço dele e acabou sofrendo um corte na mão. Ao perceber que ela estava ferida, o suspeito fugiu para o bloco onde reside e não foi mais visto.

A Polícia Militar foi acionada e, com a ajuda de outros moradores, os agentes conseguiram descobrir o apartamento do suspeito. Ele não ofereceu resistência e foi detido. Aos policiais, afirmou que possui dívidas e que tentou roubar a vizinha para conseguir dinheiro.

Conduzido ao Plantão Policial, o homem foi preso em flagrante por tentativa de roubo. O delegado plantonista também representou pela prisão preventiva, que será analisada durante a audiência de custódia.

QUASE AGREDIDO

Durante a prisão, diversos moradores do condomínio se aglomeraram e demonstraram intenção de agredir o suspeito. A ação foi contida pelos policiais, que solicitaram reforço para controlar a situação e preservar a integridade física do detido.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários