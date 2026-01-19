O Centro de Integração da Cidadania (CIC) Jundiaí realiza, nos dias 21 e 22 de janeiro, dois processos seletivos em parceria com as empresas Seara Alimentos Ltda e Total Express, com 110 vagas abertas para moradores da região.

A primeira ação, da Seara, acontece no dia 21 (quarta-feira), às 14h, com 10 vagas para o cargo de atendente de loja. Para participar, é necessário ter ensino fundamental completo, idade entre 18 e 55 anos e experiência comprovada em varejo ou atendimento. As vagas são destinadas a candidatos de ambos os sexos que residam em Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras, Campo Limpo, Várzea Paulista ou Jundiaí.

Já no dia 22 (quinta-feira), das 9h às 15h, o CIC Jundiaí recebe a seleção da Total Express, com 100 vagas para o cargo de auxiliar de operações. As oportunidades não exigem experiência, sendo necessário apenas ensino fundamental completo e idade mínima de 18 anos. As vagas são para moradores de Jundiaí, Francisco Morato, Caieiras e Franco da Rocha.