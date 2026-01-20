A morte de uma idosa de 71 anos, ocorrida em uma academia no bairro Colônia, em Jundiaí, nesta segunda-feira (19), foi registrada como morte suspeita no 3º Distrito Policial, na Ponte São João. A Polícia Civil apura a dinâmica dos fatos para a conclusão do caso.

De acordo com as primeiras informações, a vítima realizava exercícios aeróbicos quando passou mal, perdeu o nível de consciência e caiu ao solo.

Funcionários prestaram os primeiros socorros até a chegada do Corpo de Bombeiros, que realizou manobras de reanimação por cerca de 33 minutos. Em seguida, a idosa foi socorrida ao Hospital São Paulo, onde não resistiu.