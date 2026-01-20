Um homem foi preso em flagrante por policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão, no Jardim Tamoio, em Jundiaí, suspeito de furtar um pote de suplemento proteico e um pote de creatina em uma farmácia do bairro. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (20).

A equipe patrulhava pela avenida dos Imigrantes Italianos quando, ao passar em frente a uma farmácia, observou movimentação suspeita no interior do estabelecimento. Em seguida, um homem, usando capacete, saiu correndo do local carregando diversos produtos nas mãos.

Diante da situação, os policiais iniciaram perseguição e conseguiram realizar a abordagem na rua João Victor Atisani. Durante a busca pessoal, foram encontrados com o suspeito um pote de suplemento proteico (whey protein) e um pote de creatina, ambos subtraídos da farmácia.