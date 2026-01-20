Um homem foi preso em flagrante por policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão, no Jardim Tamoio, em Jundiaí, suspeito de furtar um pote de suplemento proteico e um pote de creatina em uma farmácia do bairro. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (20).
A equipe patrulhava pela avenida dos Imigrantes Italianos quando, ao passar em frente a uma farmácia, observou movimentação suspeita no interior do estabelecimento. Em seguida, um homem, usando capacete, saiu correndo do local carregando diversos produtos nas mãos.
Diante da situação, os policiais iniciaram perseguição e conseguiram realizar a abordagem na rua João Victor Atisani. Durante a busca pessoal, foram encontrados com o suspeito um pote de suplemento proteico (whey protein) e um pote de creatina, ambos subtraídos da farmácia.
Em consulta aos sistemas policiais, foi constatado que ele já possuía antecedentes criminais por furto e tráfico de drogas. Em contato com o responsável da farmácia, a equipe foi informada de que o mesmo homem vinha praticando furtos recorrentes no estabelecimento nos dias anteriores, levando diversos produtos, entre eles itens de perfumaria e pacotes de fraldas.
O representante da farmácia apresentou imagens do circuito interno de segurança, que registraram a ação do criminoso por três dias consecutivos, além de boletins de ocorrência já lavrados anteriormente sobre os fatos.
Diante das evidências, o suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes de Jundiaí, onde permaneceu à disposição da Justiça.