Nesta terça-feira (20), a 2ª Delegacia de Crimes contra o Patrimônio do Deic realizou mais uma operação de combate a roubos a farmácias. A ação resultou na prisão em flagrante de um homem ligado a uma organização criminosa responsável por pelo menos seis assaltos a estabelecimentos farmacêuticos na zona norte da capital paulista. A quadrilha tem como principal alvo a chamada caneta emagrecedora, medicamento de alto valor.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um imóvel no Jardim Carumbé, na zona norte de São Paulo. No local, os policiais apreenderam um revólver calibre 32 com numeração suprimida, três munições e um coldre. Segundo a investigação, a arma era utilizada nos roubos. Também foram localizados um celular, um tablet, um caderno com anotações e caixas vazias de medicamentos controlados de alto custo, o que reforça a suspeita de atuação estruturada no crime.

O homem foi encaminhado ao Deic e permanece à disposição da Justiça. Após o flagrante, a Polícia Civil representou pela conversão da prisão em preventiva. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos, possíveis mandantes e ampliar o enfrentamento a esse tipo de crime.