Nesta terça-feira (20), a 2ª Delegacia de Crimes contra o Patrimônio do Deic realizou mais uma operação de combate a roubos a farmácias. A ação resultou na prisão em flagrante de um homem ligado a uma organização criminosa responsável por pelo menos seis assaltos a estabelecimentos farmacêuticos na zona norte da capital paulista. A quadrilha tem como principal alvo a chamada caneta emagrecedora, medicamento de alto valor.
A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um imóvel no Jardim Carumbé, na zona norte de São Paulo. No local, os policiais apreenderam um revólver calibre 32 com numeração suprimida, três munições e um coldre. Segundo a investigação, a arma era utilizada nos roubos. Também foram localizados um celular, um tablet, um caderno com anotações e caixas vazias de medicamentos controlados de alto custo, o que reforça a suspeita de atuação estruturada no crime.
O homem foi encaminhado ao Deic e permanece à disposição da Justiça. Após o flagrante, a Polícia Civil representou pela conversão da prisão em preventiva. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos, possíveis mandantes e ampliar o enfrentamento a esse tipo de crime.
LEIA MAIS:
- Anvisa alerta para riscos de canetas manipuladas
- Justiça nega estender patente do Ozempic e abre espaço genérico
O Departamento de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil de São Paulo atua em diversas frentes no combate aos crimes de roubo, furto e receptação de medicamentos de alto custo, especialmente as canetas emagrecedoras. As ações envolvem investigações contínuas, cumprimento de mandados judiciais, prisões em flagrante e o uso de tecnologia para identificar criminosos e recuperar produtos roubados.
Segundo o diretor do Deic, Ronaldo Sayeg, um dos principais objetivos das ações é retirar de circulação os criminosos responsáveis por esse tipo de delito. “É fundamental prender esses criminosos, tanto para proteger os trabalhadores dos estabelecimentos quanto para enfraquecer o ciclo. As operações desmotivam a prática dos crimes e garantem uma resposta efetiva à sociedade”, afirmou. Somente neste mês, os agentes prenderam sete criminosos especializados nesse tipo de roubo.
Etapas da investigação
De acordo com o Deic, esse tipo de investigação é desenvolvido em etapas. A partir de apreensões anteriores, os policiais conseguem qualificar os criminosos, identificar endereços, veículos utilizados nos crimes e os locais onde os roubos ocorrem, o que possibilita novas fases da investigação, prisões e a coleta de provas.
Outra frente importante no combate a esses crimes é o uso do Sistema Muralha Paulista. Por meio de imagens e monitoramento, a polícia consegue identificar veículos utilizados nos roubos, mesmo quando há troca de placas. Com essas informações, as equipes se posicionam estrategicamente e conseguem realizar prisões em flagrante logo após a prática do crime.
Além dos roubos, o Deic também atua de forma direta no combate à receptação de medicamentos. As investigações já resultaram na prisão de receptadores que armazenavam canetas emagrecedoras em residências para comercialização ilegal, sem prescrição médica ou nota fiscal, como o suspeito, detido hoje. “Responsabilizar os receptadores é fundamental para enfraquecer a cadeia criminosa” reforça Sayeg.