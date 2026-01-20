O homem preso no final de semana por policiais militares do 11° Batalhão, no Jardim Novo Horizonte, suspeito de agredir a ex-sogra após pular o muro e invadir a casa dela, é integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), com função elevada no tráfico na região.

Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, a PM o tem fichado como faccionado ao PCC, com cargo de sintonia na região do Jardim Novo Horizonte - Os 'sintonias' são os responsáveis por transmitir ordens, organizar o tráfico, gerir o fluxo financeiro e garantir a disciplina entre os criminosos.

Além disso, ele também é suspeito de ser gerente da principal biqueira do bairro, na rua Oito.