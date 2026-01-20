20 de janeiro de 2026
POLÍCIA MILITAR

Suspeito de agredir a ex-sogra é 'sintonia' do PCC em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Ele consta nos registros da PM como sintonia do PCC
Ele consta nos registros da PM como sintonia do PCC

O homem preso no final de semana por policiais militares do 11° Batalhão, no Jardim Novo Horizonte, suspeito de agredir a ex-sogra após pular o muro e invadir a casa dela, é integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), com função elevada no tráfico na região.

Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, a PM o tem fichado como faccionado ao PCC, com cargo de sintonia na região do Jardim Novo Horizonte - Os 'sintonias' são os responsáveis por transmitir ordens, organizar o tráfico, gerir o fluxo financeiro e garantir a disciplina entre os criminosos.

Além disso, ele também é suspeito de ser gerente da principal biqueira do bairro, na rua Oito.

Ainda de acordo com a apuração, ele também tem passagens criminais por outros crimes, tendo inclusive participado de um assalto à casa de um policial militar.

Após a prisão do final de semana, ele foi levado para o Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista

RELEMBRE O CASO

Um homem suspeito de agredir a ex-sogra foi preso por policiais militares da 1ª Companhia do 11º Batalhão, no Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí, no final de semana. A agressão, segundo a vítima, ocorreu quando ela tentou intervir em uma discussão entre o suspeito e a filha, ex-namorada dele.

A Polícia Militar foi acionada via 190 com a informação de que o ex-namorado da filha da vítima havia pulado o muro e invadido a residência.

No local, os policiais abordaram o suspeito, que confessou ter pulado o muro para resolver pendências relacionadas ao término do relacionamento.

Durante a discussão do ex-casal, a mãe da jovem interveio e acabou sendo empurrada e jogada ao chão.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante por lesão corporal, ameaça, injúria, violação de domicílio e violência doméstica.

