A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), conta com um conjunto de subsídios que apoiam a produção de uva e a produção rural de modo geral aqui no município. São eles a Subvenção do Seguro Agrícola, do Apoio ao Cultivo Protegido, dos Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) e do Programa Municipal de Apoio ao Agronegócio de Jundiaí (PROAJ). O foco é deles é a garantia de suporte técnico e subsídio financeiro, para que os produtores continuem produzindo.

Que estratégias estão sendo adotadas para atrair turistas de outras cidades e estados, consolidando Jundiaí como destino enoturístico?

O trabalho de atração de turistas se dá por meio da divulgação direcionada a todos os públicos interessados na Festa. Contamos com um canal para agências de viagem, para guias de turismo, para esclarecer dúvidas e também para fazer o convite com bastante antecedência. O lançamento da edição do ano seguinte sempre é feito durante a realização da Festa e, com isso, queremos garantir que os grupos de turistas consigam se preparar antecipadamente para isso. E já começamos esta divulgação, soltamos o ‘Save the date’, tudo isso para que as agências consigam se programar para trazer seus grupos para cá. A Festa é o portão de entrada em termos de turismo não só em nível regional, como também nacional. Na última edição, recebemos visitantes de 418 cidades, de todos os estados do País e do Distrito Federal, além de 19 países diferentes, com fluxos de pessoas muito significativos. E temos percebido que esses turistas que vêm para a Festa têm a oportunidade de degustar os produtos que Jundiaí oferece e eles retornam ao longo do ano. Então a Festa é o nosso portão de entrada e vai continuar sendo o principal atrativo da nossa cidade e da nossa região.