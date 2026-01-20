20 de janeiro de 2026
TENTOU SE ESCONDER

Traficante alvo da Justiça é preso pela PM em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
O traficante foi preso pelos policiais militares
Um traficante procurado pela Justiça foi capturado por policiais militares do 11º Batalhão no bairro Residencial Jundiaí, em Jundiaí, na madrugada desta segunda-feira (20).

Os policiais realizavam patrulhamento pela avenida Presbítero Manoel Antônio Dias Filho quando um homem, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo e tentou se esconder, o que motivou a abordagem.

Durante a checagem dos dados pessoais, os PMs constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de tráfico de drogas.

O bandido foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi dado cumprimento à ordem judicial.

