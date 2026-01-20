Dois ladrões invadiram o galpão de uma antiga empresa de logística na Vila Maringá, em Jundiaí, na manhã desta segunda-feira (20), e furtaram esquadrias de metal e fios de cobre. Um suspeito, porém, foi detido por seguranças do local, que acionaram a Polícia Militar. Ele foi preso em flagrante. O comparsa fugiu com parte do material furtado.

Os seguranças do imóvel perceberam a ação criminosa a tempo de deter um suspeito. Ao lado dele havia esquadrias de janelas e fios de cobre, já arrancados e separados para serem levados.

A PM foi acionada e enviou uma equipe. Quando os policiais chegaram, o suspeito estava detido e sentado sobre as mãos.