Dois ladrões invadiram o galpão de uma antiga empresa de logística na Vila Maringá, em Jundiaí, na manhã desta segunda-feira (20), e furtaram esquadrias de metal e fios de cobre. Um suspeito, porém, foi detido por seguranças do local, que acionaram a Polícia Militar. Ele foi preso em flagrante. O comparsa fugiu com parte do material furtado.
Os seguranças do imóvel perceberam a ação criminosa a tempo de deter um suspeito. Ao lado dele havia esquadrias de janelas e fios de cobre, já arrancados e separados para serem levados.
A PM foi acionada e enviou uma equipe. Quando os policiais chegaram, o suspeito estava detido e sentado sobre as mãos.
Questionado, ele confessou que é viciado em drogas e com o dinheiro da venda dos produtos furtados, iria sustentar seu vício. Ele também confirmou que estava na companhia de um homem, que conseguiu fugir.
O suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foi preso.