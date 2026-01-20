20 de janeiro de 2026
UM PRESO

Antiga empresa de logística em Jundiaí é alvo e ladrões

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
JORNAL DE JUNDIAÍ
Os policiais apoiaram os seguranças na condução da ocorrência
Os policiais apoiaram os seguranças na condução da ocorrência

Dois ladrões invadiram o galpão de uma antiga empresa de logística na Vila Maringá, em Jundiaí, na manhã desta segunda-feira (20), e furtaram esquadrias de metal e fios de cobre. Um suspeito, porém, foi detido por seguranças do local, que acionaram a Polícia Militar. Ele foi preso em flagrante. O comparsa fugiu com parte do material furtado.

Os seguranças do imóvel perceberam a ação criminosa a tempo de deter um suspeito. Ao lado dele havia esquadrias de janelas e fios de cobre, já arrancados e separados para serem levados.

A PM foi acionada e enviou uma equipe. Quando os policiais chegaram, o suspeito estava detido e sentado sobre as mãos.

Questionado, ele confessou que é viciado em drogas e com o dinheiro da venda dos produtos furtados, iria sustentar seu vício. Ele também confirmou que estava na companhia de um homem, que conseguiu fugir.

O suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foi preso.

Comentários

