Um motociclista foi detido por policiais militares do Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM) após tentar fugir de um 'comando' policial na avenida União dos Ferroviários, em Jundiaí. A motocicleta apresentava sinais de adulteração nos identificadores veiculares.

Os PMs perceberam a tentativa de fuga quando o motociclista, ao avistar à distância a blitz montada na via, passou sobre o canteiro central e acessou a pista contrária. Ele foi perseguido, alcançado e abordado, sendo conduzido até o ponto do bloqueio para averiguação.

Em consulta aos sistemas policiais, foi constatado que a motocicleta ostentava placa pertencente a um veículo registrado em Mogi Guaçu, enquanto o chassi correspondia a uma moto de Itupeva. Apesar de nenhuma das duas constar como produto de roubo ou furto, foram identificados indícios de adulteração.