Uma empresária do ramo de cosméticos, de Americana, foi presa nesta segunda-feira (19) por policiais da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG/Deic), de Campinas, suspeita de fabricar, armazenar e comercializar produtos de beleza e cosméticos sem autorização dos órgãos competentes. A prisão ocorreu em flagrante durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na empresa. Segundo o delegado Marcel Fehr, os produtos eram falsificados com 'decapante industrial' e anunciados e vendidos pelas redes sociais, ou seja, não apenas para clientes da região de Campinas.

Durante a operação, os policiais apreenderam cerca de 400 litros de água oxigenada, 120 kg de 'decapante industrial', 3.900 frascos de rejuvenescedor facial, 500 embalagens vazias para acondicionamento de produtos, além de shampoo antiqueda e anticaspa, protetor solar, sabonete íntimo, tônico capilar e pó descolorante capilar.

No decorrer das investigações, a polícia constatou que a empresa não possuía alvará da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nem autorização de outros órgãos de fiscalização.