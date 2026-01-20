A queda de temperaturas em Jundiaí nesta semana pegou muita gente de surpresa. Essa queda se deve a uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e a sistemas de baixa pressão, que mantêm o tempo instável em grande parte do território nacional, enquanto há também regiões com muito sol e calor intenso. No Sudeste, a previsão ainda é de chuva, principalmente no litoral. Para Jundiaí e região, esta terça (20), que começou fria, pode ainda ter chuva e a máxima não passa de 14ºC.

Já na quarta (21), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima desce para 12ºC e a máxima ficará em 24ºC, sem previsão de chuva. Na quinta (22), do mesmo modo, não há previsão de chuva e os termômetros voltarão a subir aos poucos, com mínima de 13ºC e máxima de 27ºC. Na sexta (23) pode chover e as temperaturas ficarão entre 15ºC e 27ºC. Para o fim de semana é prevista alta de temperaturas e máximas novamente próximas dos 30ºC.

Ainda de acordo com o Inmet, não há avisos meteorológicos para o Estado de São Paulo hoje, as áreas de maior risco estão em Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo. A tendência é de redução da área de instabilidade no Sudeste ao longo da semana.