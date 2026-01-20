Um homem procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia foi capturado por policiais militares da 1ª Cia do 49º Batalhão, na Vila Hortolândia, em Jundiaí, na noite desta segunda-feira (19).

Os PMs faziam patrulhamento pela avenida Navarro de Andrade quando notaram um homem em atitude suspeita e decidiram abordá-lo para averiguação.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por inadimplência no pagamento de pensão alimentícia.