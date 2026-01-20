20 de janeiro de 2026
POLÍCIA MILITAR

Pai inadimplente com a pensão alimentícia é preso em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Havia um mandado de prisão contra ele
Havia um mandado de prisão contra ele

Um homem procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia foi capturado por policiais militares da 1ª Cia do 49º Batalhão, na Vila Hortolândia, em Jundiaí, na noite desta segunda-feira (19).

Os PMs faziam patrulhamento pela avenida Navarro de Andrade quando notaram um homem em atitude suspeita e decidiram abordá-lo para averiguação.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por inadimplência no pagamento de pensão alimentícia.

Diante da confirmação, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi dado cumprimento à ordem judicial.

