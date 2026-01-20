20 de janeiro de 2026
CONDUTOR PRESO

GM recupera carro roubado usado como 'dublê'

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
.
O carro foi apreendido e será periciado
Guardas municipais de Itatiba recuperaram um carro roubado e prenderam um homem por adulteração de sinal identificador automotor e receptação.

Durante patrulhamento, os GMs decidiram abordar um veículo suspeito de ser “dublê”. Na averiguação, foi constatado que as placas não pertenciam ao automóvel. Em checagem do número do chassi, os agentes confirmaram que se tratava de um veículo com registro de roubo.

O carro e o condutor foram encaminhados à delegacia, onde o homem acabou preso em flagrante pelos crimes de adulteração de sinal identificador automotor e receptação.

O automóvel foi apreendido.

