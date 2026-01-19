19 de janeiro de 2026
ELE FOI PRESO

Homem arremessa churrasqueira na irmã e agride o cunhado

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Os PMs fizeram buscas e prenderam o suspeito
Um homem foi preso por policiais militares da 1ª Companhia do 11º Batalhão, em Itupeva, suspeito de violência doméstica, dano e ameaça contra a própria irmã e o cunhado. Segundo a vítima, ele chegou a arremessar uma churrasqueira contra ela.

Acionada pela mulher, a Polícia Militar enviou uma equipe ao local. O casal relatou que estava em casa na companhia do irmão dela quando teve início uma discussão.

O bate-boca evoluiu para luta corporal entre o cunhado e o irmão, até que este decidiu deixar a residência. Quando a equipe policial chegou pela primeira vez, o suspeito já havia fugido, e a ocorrência foi encerrada.

Cerca de meia hora depois, a vítima voltou a acionar a PM, informando que o irmão havia retornado ao imóvel. Novamente, ao chegarem ao local, os policiais não o encontraram, porém constataram danos causados pelo suspeito, como vidraças, portas e janelas quebradas. Durante a ação, ele ainda arremessou uma churrasqueira contra a irmã, que não se feriu.

Com as características do autor, os policiais iniciaram buscas e conseguiram localizá-lo nas proximidades.

Tanto o suspeito quanto o cunhado precisaram de atendimento médico, pois apresentavam ferimentos.

Após o socorro, os envolvidos foram encaminhados à delegacia, onde o irmão foi preso em flagrante por violência doméstica, ameaça, dano e desacato contra os policiais.

