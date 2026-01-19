19 de janeiro de 2026
FLAGRANTE

Suspeito de crimes contra a ex-sogra é preso pela PM em Jundiaí

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: 1 min
Os PMs prenderam o homem em flagrante
Um homem suspeito de agredir a ex-sogra foi preso por policiais militares da 1ª Companhia do 11º Batalhão, no Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí, neste fim de semana. A agressão, segundo a vítima, ocorreu quando ela tentou intervir em uma discussão entre o suspeito e a filha, ex-namorada dele.

A Polícia Militar foi acionada via 190 com a informação de que o ex-namorado da filha da vítima havia pulado o muro e invadido a residência.

No local, os policiais abordaram o suspeito, que confessou ter pulado o muro para resolver pendências relacionadas ao término do relacionamento.

Durante a discussão do ex-casal, a mãe da jovem interveio e acabou sendo empurrada e jogada ao chão.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante por lesão corporal, ameaça, injúria, violação de domicílio e violência doméstica.

