Um homem suspeito de agredir a ex-sogra foi preso por policiais militares da 1ª Companhia do 11º Batalhão, no Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí, neste fim de semana. A agressão, segundo a vítima, ocorreu quando ela tentou intervir em uma discussão entre o suspeito e a filha, ex-namorada dele.

A Polícia Militar foi acionada via 190 com a informação de que o ex-namorado da filha da vítima havia pulado o muro e invadido a residência.

No local, os policiais abordaram o suspeito, que confessou ter pulado o muro para resolver pendências relacionadas ao término do relacionamento.