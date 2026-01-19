Um homem foi preso suspeito de tentar furtar um carro no bairro Agapeama, em Jundiaí, na madrugada desta segunda-feira (19). Ele usou uma talhadeira para estourar os vidros do carro. A prisão foi realizada por policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão.
A Polícia Militar foi acionada por vítimas e testemunhas, que informaram sobre um furto em andamento na rua Amapá. Ao chegarem ao local, porém, o suspeito já havia fugido.
Com as características físicas e das vestes do autor, os policiais iniciaram buscas pela região e localizaram um homem na rua Fernando de Noronha. Durante a abordagem, foi encontrada com ele uma talhadeira, ferramenta utilizada para tentar arrombar o veículo.
Os PMs retornaram ao local do crime e constataram que os vidros dianteiro e traseiro, do lado do motorista, estavam estourados.
O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante por tentativa de furto.