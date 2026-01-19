19 de janeiro de 2026
UM SUSPEITO PRESO

Ladrão estoura vidros de carro em tentativa de furto em Jundiaí


Os vidros foram estourados pelo ladrão
Um homem foi preso suspeito de tentar furtar um carro no bairro Agapeama, em Jundiaí, na madrugada desta segunda-feira (19). Ele usou uma talhadeira para estourar os vidros do carro. A prisão foi realizada por policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão.

A Polícia Militar foi acionada por vítimas e testemunhas, que informaram sobre um furto em andamento na rua Amapá. Ao chegarem ao local, porém, o suspeito já havia fugido.

Com as características físicas e das vestes do autor, os policiais iniciaram buscas pela região e localizaram um homem na rua Fernando de Noronha. Durante a abordagem, foi encontrada com ele uma talhadeira, ferramenta utilizada para tentar arrombar o veículo.

Os PMs retornaram ao local do crime e constataram que os vidros dianteiro e traseiro, do lado do motorista, estavam estourados.

O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante por tentativa de furto.

