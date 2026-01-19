As obras da piscina semiolímpica do Complexo Aquático Devanir Penteado Júnior, localizado no CECE Dr. Nicolino de Lucca (Bolão), seguem em ritmo acelerado. A melhoria, executada pela Prefeitura de Jundiaí, por meio das secretarias municipais de Esporte e Lazer (Smel) e de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), com apoio da DAE, tem previsão de conclusão para o início do segundo semestre deste ano. Os trabalhos foram retomados no ano passado, após um período de paralisação.
A nova piscina pública terá 25 metros de comprimento, 12,5 metros de largura e profundidade variando entre 1,3 metro e 1,5 metro. O espaço será utilizado por alunos de todas as idades, atendidos pelos programas Escola de Esporte, Esporte Maior, Esporte para Todos e pelo Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama).
O projeto contempla recursos de acessibilidade, como elevador, prainha para lava-pés, rampa de acesso com corrimão e área com profundidade reduzida, facilitando o trabalho dos educadores esportivos e garantindo mais segurança e autonomia aos usuários.
O prefeito Gustavo Martinelli destacou o compromisso da gestão com a melhoria da infraestrutura esportiva e a promoção da inclusão social. “A piscina adaptada é um espaço essencial para que todos possam usufruir desse equipamento público. Vamos ampliar as oportunidades e oferecer aos assistidos pelo Peama um local com todas as condições necessárias para a aprendizagem e a melhoria da qualidade de vida. Trata-se de uma reivindicação antiga, e nosso objetivo é garantir um ambiente mais acessível, onde esporte e inclusão caminhem juntos”, afirmou.
A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rita Orsi, também ressaltou a importância do novo equipamento. “Há tempos nossos educadores esportivos aguardavam um espaço adequado para desenvolver as atividades com mais segurança e conforto, especialmente para crianças e pessoas com deficiência. A nova piscina semiolímpica será um diferencial tanto para os alunos quanto para os professores, ampliando a capacidade de atendimento e qualificando as ações didático-pedagógicas no município”, destacou.