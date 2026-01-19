As obras da piscina semiolímpica do Complexo Aquático Devanir Penteado Júnior, localizado no CECE Dr. Nicolino de Lucca (Bolão), seguem em ritmo acelerado. A melhoria, executada pela Prefeitura de Jundiaí, por meio das secretarias municipais de Esporte e Lazer (Smel) e de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), com apoio da DAE, tem previsão de conclusão para o início do segundo semestre deste ano. Os trabalhos foram retomados no ano passado, após um período de paralisação.

A nova piscina pública terá 25 metros de comprimento, 12,5 metros de largura e profundidade variando entre 1,3 metro e 1,5 metro. O espaço será utilizado por alunos de todas as idades, atendidos pelos programas Escola de Esporte, Esporte Maior, Esporte para Todos e pelo Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama).

