Um homem suspeito de dar abrigo a traficantes na Vila Comercial, em Jundiaí, foi preso por policiais militares durante uma incursão realizada em sua residência na tarde deste domingo (18).

Policiais da 1ª Companhia do 11º Batalhão receberam informações sobre tráfico de drogas em andamento na rua Mário João Bampa, além das características de um dos envolvidos. Ao chegarem ao local, o suspeito correu e entrou em uma casa.

Os PMs chamaram no portão e foram atendidos por um homem, que informou morar no imóvel com a esposa e a sogra. Questionado sobre a presença de outras pessoas, ele afirmou que havia um rapaz em um dos quartos.