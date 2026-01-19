Um homem foi detido por furto na manhã deste domingo, no bairro Terra Nova, em Jundiaí, após ser detido por um funcionário de um restaurante ao ser flagrado deixando o estabelecimento usando uma jaqueta da câmara fria do local. A Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão.

O funcionário chegava para trabalhar por volta das 8h15 quando percebeu um homem saindo correndo do interior do restaurante. Ele perseguiu o suspeito e conseguiu detê-lo, constatando que ele vestia uma jaqueta especial utilizada na câmara frigorífica do estabelecimento.

A PM foi acionada e enviou uma equipe da 1ª Companhia do 11º Batalhão ao local. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram um aparelho celular que também havia sido furtado. O equipamento é utilizado pelo restaurante para o registro de reservas de mesas.