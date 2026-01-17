Uma equipe da Guarda Municipal de Cabreúva, estava em patrulhamento pelo bairro Novo Bonfim quando foi parada por uma mulher. Descrita como agressiva, a mulher começou a xingar os agentes.

Os guardas deram ordens para que a mulher se acalmasse, mas ela desobedeceu e avançou contra a equipe. Ao mesmo tempo, pediu ajuda a populares contra os guardas. Com o tumulto, a equipe da Guarda Municipal fez disparos com elastômero (bala de borracha) para dispersão dos envolvidos e acionou apoio de outras viaturas até o local.

Após tentativas, com uso moderado de força, a mulher foi contida, algemada e conduzida ao Plantão Policial, onde foi registrada ocorrência por desacato e resistência à prisão. A suspeita permanece à disposição da Justiça.