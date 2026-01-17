Uma briga familiar no Jardim Tamoio, em Jundiaí, na sexta-feira (16), acabou com tentativa de homicídio de um filho contra o pai e outros familiares feridos. O motivo da briga, segundo relatos, teria sido o fechamento de um registro de água.

Tudo começou porque um senhor de 82 anos cedeu um espaço em seu terreno para que fosse montado um salão de beleza para a nora, de 38 anos. No entanto, quando foi lavar o cabelo de uma cliente, a mulher se deu conta de que não havia água. Neste momento, ela foi ligar o registro de água e o sogro a ameaçou, mandando que não ligasse. Os dois começaram a discutir e o idoso teria se armado com um facão, segundo relatos.

A sobrinha da mulher, de 31 anos, que trabalha com ela no salão, relata que escutou a discussão e se aproximou para ver o que acontecia. Neste momento, ela também começou a discutir com o idoso, que é seu avô. O homem de 82 anos ameaçou a nora e a neta e desferiu um golpe de facão no braço da neta, ferindo-a.