

Três pessoas foram feitas de refém durante assalto em uma chácara no Rio Acima resultando em roubos e até agressões. Segundo as informações, um homem de 71 anos e duas mulheres, de 40 e 71 anos, foram rendidos e mantidos reféns durante um roubo à chácara onde moravam, na avenida Antônio Muller.

Segundo o boletim de ocorrência, dois homens armados e mascarados invadiram a casa, ameaçaram e renderam a família. Os dois homens teriam revirado o imóvel e conseguiram roubar cerca de R$ 6 mil em dinheiro, dois notebooks, dois celulares, peças de joias avaliadas em R$ 10 mil, roupas, perfumes e cremes.

Durante a ação, a família ficou trancada em um banheiro, mas conseguiu escapar pela janela e acionar a Polícia Militar. O veículo da família também foi levado, mas foi localizado e recuperado no mesmo dia.