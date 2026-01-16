16 de janeiro de 2026
CONTRA TIME DA A1

Paulista perde último jogo-treino antes da estreia na Série A3

Por Luana Nascimbene | PAULISTA FC
| Tempo de leitura: 1 min
JP Fotos Sports/Paulista FC
O confronto serviu como mais uma etapa importante na preparação da equipe
O confronto serviu como mais uma etapa importante na preparação da equipe

Na manhã desta quinta-feira (15), o Paulista enfrentou o Capivariano, equipe que disputa a Série A1 do Campeonato Paulista, pelo sexto jogo-treino da pré-temporada. A partida terminou com vitória do adversário por 3 a 2.

Os gols do Paulista foram marcados por Gustavo Índio e Mauri Franco. O confronto serviu como mais uma etapa importante na preparação da equipe, proporcionando ajustes táticos e avaliação do elenco diante de um adversário de alto nível.

O Galo segue com a programação da pré-temporada, focado na evolução coletiva e na preparação para o início da competição, que se inicia na próxima sexta (23), diante do Itapirense, às 20h, no Estádio Dr. Jayme Cintra. Os ingressos para o confronto já estão à venda no site ingressodevantagens.com.br.

