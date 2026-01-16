A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu novo alerta meteorológico para todo o estado de São Paulo em função da intensificação das condições atmosféricas favoráveis à ocorrência de chuvas intensas em todo o território paulista nos próximos dias. O Governo de SP anunciou a instalação de Gabinete de Crise a partir de domingo.

No sábado (17), o tempo ainda será marcado pelo predomínio de sol entre algumas nuvens, favorecendo a elevação das temperaturas e a sensação de calor e abafamento. A partir do período da tarde, a combinação do aquecimento diurno com a umidade proveniente do oceano e da região amazônica deverá favorecer a ocorrência de pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e, de forma pontual, queda de granizo. Trata-se de um cenário típico de verão, com possibilidade de transtornos localizados.

A partir do domingo (18), com previsão de se estender ao menos até a segunda-feira (19), a atuação conjunta do avanço de uma frente fria, a presença de uma área de baixa pressão atmosférica e o fortalecimento do canal de umidade da Amazônia deverá favorecer a ocorrência de chuvas mais generalizadas em todo o Estado de São Paulo.