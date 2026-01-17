O público de Jundiaí terá a chance de acompanhar um momento histórico do esporte hoje (18), no Sesc Jundiaí. Durante a programação do Sesc Verão, atletas da Seleção Brasileira de Basquete Feminino campeã mundial em 1994 entram em quadra para um jogo especial contra um time master da cidade, em uma celebração que reúne memória, esporte e encontro de gerações.

Sem favoritismo, mas com forte inteligência tática e jogo coletivo, o Brasil conquistou em 1994 o título mundial e mudou definitivamente o patamar do basquete feminino no cenário internacional. Mais de três décadas depois, essa trajetória volta a ganhar vida com a presença de Magic Paula, Janeth Arcain, Helen Luz, Alessandra Oliveira e Roseli Gustavo, protagonistas daquela campanha histórica.

A edição de 1994 ficou marcada, especialmente, pela semifinal contra os Estados Unidos, então grandes favoritas. Em um jogo equilibrado e de alta intensidade, o Brasil venceu por 110 a 107. Paula e Hortência comandaram a equipe, enquanto Janeth Arcain, ainda jovem, assumiu papel decisivo ao converter lances livres sob forte pressão. O título mundial abriu caminho para outras conquistas importantes, como a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, e o bronze em Sydney, em 2000.