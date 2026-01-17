O público de Jundiaí terá a chance de acompanhar um momento histórico do esporte hoje (18), no Sesc Jundiaí. Durante a programação do Sesc Verão, atletas da Seleção Brasileira de Basquete Feminino campeã mundial em 1994 entram em quadra para um jogo especial contra um time master da cidade, em uma celebração que reúne memória, esporte e encontro de gerações.
Sem favoritismo, mas com forte inteligência tática e jogo coletivo, o Brasil conquistou em 1994 o título mundial e mudou definitivamente o patamar do basquete feminino no cenário internacional. Mais de três décadas depois, essa trajetória volta a ganhar vida com a presença de Magic Paula, Janeth Arcain, Helen Luz, Alessandra Oliveira e Roseli Gustavo, protagonistas daquela campanha histórica.
A edição de 1994 ficou marcada, especialmente, pela semifinal contra os Estados Unidos, então grandes favoritas. Em um jogo equilibrado e de alta intensidade, o Brasil venceu por 110 a 107. Paula e Hortência comandaram a equipe, enquanto Janeth Arcain, ainda jovem, assumiu papel decisivo ao converter lances livres sob forte pressão. O título mundial abriu caminho para outras conquistas importantes, como a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, e o bronze em Sydney, em 2000.
Entre as atletas confirmadas está Magic Paula, uma das maiores jogadoras da história do basquete feminino brasileiro. Campeã mundial, medalhista olímpica e pan-americana, ela defendeu a Seleção por 22 anos e integra os Halls da Fama do Basquete Feminino e da Federação Internacional de Basquete. Paula tem ligação direta com Jundiaí, onde chegou aos 14 anos para estudar e jogar pelo Colégio Divino Salvador, tornando-se, pouco depois, a atleta mais jovem a vestir a camisa da seleção adulta.
Janeth Arcain, ala-armadora e terceira maior pontuadora da história da Seleção Brasileira, também tem passagem pelo basquete jundiaiense. Foram mais de 20 anos defendendo o Brasil, com 2.247 pontos em 138 jogos oficiais, além das medalhas olímpicas de prata em 1996 e bronze em 2000.
Helen Luz, especialista nos arremessos de três pontos, integrou a seleção entre 1992 e 2010. Disputou três Jogos Olímpicos e foi campeã mundial em 1994, além de ter atuado na WNBA.
Alessandra Oliveira, destaque no garrafão, defendeu a Seleção por 17 anos, com título mundial, duas medalhas olímpicas e passagens por ligas da Europa, Ásia e Estados Unidos. Já Roseli Gustavo integrou o elenco campeão mundial em 1994, além de conquistar o ouro no Pan-Americano de 1991 e a prata olímpica em Atlanta.
O Jogo das Lendas do Basquete Feminino acontece às 15h30, no Sesc Jundiaí, com entrada gratuita. Os ingressos devem ser retirados uma hora antes do início da partida. A classificação é livre.