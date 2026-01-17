O filho do idoso de 82 anos que foi atingido por golpes de facão, teve liberdade provisória após passar por audiência de custódia. O homem de 31 anos havia sido preso em flagrante depois de ter atingido o pai com golpes de facão durante uma briga no Jardim Tamoio. Com a decisão, o filho terá que comparecer a todos os chamados da Justiça conforme determinação expedida em processo, inclusive manter endereço atualizado.
Na ocasião, a delegada optou pela prisão em flagrante, visto o histórico de brigas entre pai e filho, pelas lesões sofridas pelo idoso, na cabeça e nas mãos, o que mostra que tentou se defender, e pelos relatos oferecidos pela mulher, dona do salão, e pela sobrinha, que, descrevem os fatos indicando que a briga foi iniciada pelo idoso, mas apresentam ferimentos leves e argumentam não se lembrar de como foi o intento do filho contra o pai. Sendo assim, a narrativa não seria coerente com os fatos verificados.
Entenda o caso
Uma briga familiar no Jardim Tamoio, em Jundiaí, na sexta-feira (16), acabou com tentativa de homicídio de um filho contra o pai e outros familiares feridos. O motivo da briga, segundo relatos, teria sido o fechamento de um registro de água.
Tudo começou porque um senhor de 82 anos cedeu um espaço em seu terreno para que fosse montado um salão de beleza para a nora, de 38 anos. No entanto, quando foi lavar o cabelo de uma cliente, a mulher se deu conta de que não havia água. Neste momento, ela foi ligar o registro de água e o sogro a ameaçou, mandando que não ligasse. Os dois começaram a discutir e o idoso teria se armado com um facão, segundo relatos.
A sobrinha da mulher, de 31 anos, que trabalha com ela no salão, relata que escutou a discussão e se aproximou para ver o que acontecia. Neste momento, ela também começou a discutir com o idoso, que é seu avô. O homem de 82 anos ameaçou a nora e a neta e desferiu um golpe de facão no braço da neta, ferindo-a.
Neste momento, o filho do idoso, de 37 anos, que é casado com a dona do salão, chegou e defendeu a sobrinha, que estava ferida. Ainda armado com o facão, o idoso também teria tomado posse de um porrete de madeira e, segundo relatos, foi para cima do filho, acertando-o. O filho conseguiu derrubar o pai no chão e tomou posse do facão. Neste momento, desferiu vários golpes contra o idoso, deixando-o ferido.
O homem foi com a sobrinha para o hospital e a esposa dele, abalada, foi para a casa onde moram. O idoso, momentos antes, havia feito um telefonema para um conhecido, e pediu ajuda, pois relatou que estava em uma briga com o filho, que havia ameaçado buscar uma arma para matá-lo. Este conhecido foi até o local, mas, ao chegar, já encontrou o idoso caído ao chão, muito machucado. A Guarda Municipal foi acionada e o Samu também.
Os socorristas constataram que o idoso estava gravemente ferido e com golpes de facão nas mãos e braços e, na cabeça, com abertura do tampo da cabeça. O local estava cheio de sangue e o idoso já não conseguia se comunicar. De pronto, ele foi encaminhado ao hospital.