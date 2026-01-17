O filho do idoso de 82 anos que foi atingido por golpes de facão, teve liberdade provisória após passar por audiência de custódia. O homem de 31 anos havia sido preso em flagrante depois de ter atingido o pai com golpes de facão durante uma briga no Jardim Tamoio. Com a decisão, o filho terá que comparecer a todos os chamados da Justiça conforme determinação expedida em processo, inclusive manter endereço atualizado.

Na ocasião, a delegada optou pela prisão em flagrante, visto o histórico de brigas entre pai e filho, pelas lesões sofridas pelo idoso, na cabeça e nas mãos, o que mostra que tentou se defender, e pelos relatos oferecidos pela mulher, dona do salão, e pela sobrinha, que, descrevem os fatos indicando que a briga foi iniciada pelo idoso, mas apresentam ferimentos leves e argumentam não se lembrar de como foi o intento do filho contra o pai. Sendo assim, a narrativa não seria coerente com os fatos verificados.

Entenda o caso

Uma briga familiar no Jardim Tamoio, em Jundiaí, na sexta-feira (16), acabou com tentativa de homicídio de um filho contra o pai e outros familiares feridos. O motivo da briga, segundo relatos, teria sido o fechamento de um registro de água.